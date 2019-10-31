廣明判賠54億的危機處理 謝金河：怎能如此漫不經心？
2019-10-31 11:28
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
廣達集團旗下廣明與惠普光碟機限制價格反托拉斯訴訟案法院一審判決出爐，被告損害賠償金額共1.76億美金（台幣約54億元），惟個別廠商分擔部分尚未出爐，影響情況暫時無法預估，廣明強調，本案於一審程序結束後仍可上訴美國聯邦上訴法院，公司將依法上訴；財信傳媒董事長謝金河表示，廣明的危機處理不及格。
謝金河說，美國南德州法院宣布廣明違反美國反托拉斯法案，判決處罰1.76億美元，這個金額換算成新台幣超過53億，這立即對資本額27.84億元，一年獲利大約只有3億元左右的廣明股價造成巨大衝擊。
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這個訴訟案發生在2004到2009年之間，法院審理是在2013年，如今廣明被判敗訴，這是年代久遠的老案子，況且廣明已不再生產光碟機，而且同案被HP控告的有七家公司，除廣明外，都與惠普達成和解，現在這個案子判下來，廣明敗訴，這1.76億美元的罰款如果成立，到底該怎麼賠？是7家一起？還是廣明單獨承擔？廣明在第一時間都沒有把具體內容說清楚，在這種情況下，投資人面對不確定的未來，只好出脫持股，導致股價愈跌愈深。
謝金河說，其實這是一個好的危機管理的個案，廣明必須誠懇面對投資人，把真相完全揭露，而且還要詳細告訴投資人公司因應的對策，最壞的情況會如何，讓投資人與公司面對這個挑戰。
但很可惜，廣明的最高經營者並沒有站出來和股東對話，只由兩名公司員工召開重訊，表示不排除上訴，錯失了與股東同心打拚的機會。
這幾年，廣明老早已結束光碟機生產，轉攻固態硬碟，這兩年達明的協作機器人也出現很好的成績，這個老舊案子對營運造成巨大衝擊，廣明只要好好說，股東可能不會那麼恐懼，偏偏公司老大心態，對這種股東很在意的事隨便應付了事，這樣的危機處理態度實在不及格，而這種態度也會影響大家對廣達和林百里的觀感，這樣的事，怎能如此漫不經心？
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