親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

廣明判賠54億的危機處理 謝金河：怎能如此漫不經心？

2019-10-31 11:28聯合報 記者林文義／台北即時報導

廣達集團旗下廣明與惠普光碟機限制價格反托拉斯訴訟案法院一審判決出爐，被告損害賠償金額共1.76億美金（台幣約54億元），惟個別廠商分擔部分尚未出爐，影響情況暫時無法預估，廣明強調，本案於一審程序結束後仍可上訴美國聯邦上訴法院，公司將依法上訴；財信傳媒董事長謝金河表示，廣明的危機處理不及格。

謝金河說，美國南德州法院宣布廣明違反美國反托拉斯法案，判決處罰1.76億美元，這個金額換算成新台幣超過53億，這立即對資本額27.84億元，一年獲利大約只有3億元左右的廣明股價造成巨大衝擊。

這個訴訟案發生在2004到2009年之間，法院審理是在2013年，如今廣明被判敗訴，這是年代久遠的老案子，況且廣明已不再生產光碟機，而且同案被HP控告的有七家公司，除廣明外，都與惠普達成和解，現在這個案子判下來，廣明敗訴，這1.76億美元的罰款如果成立，到底該怎麼賠？是7家一起？還是廣明單獨承擔？廣明在第一時間都沒有把具體內容說清楚，在這種情況下，投資人面對不確定的未來，只好出脫持股，導致股價愈跌愈深。

謝金河說，其實這是一個好的危機管理的個案，廣明必須誠懇面對投資人，把真相完全揭露，而且還要詳細告訴投資人公司因應的對策，最壞的情況會如何，讓投資人與公司面對這個挑戰。

但很可惜，廣明的最高經營者並沒有站出來和股東對話，只由兩名公司員工召開重訊，表示不排除上訴，錯失了與股東同心打拚的機會。

這幾年，廣明老早已結束光碟機生產，轉攻固態硬碟，這兩年達明的協作機器人也出現很好的成績，這個老舊案子對營運造成巨大衝擊，廣明只要好好說，股東可能不會那麼恐懼，偏偏公司老大心態，對這種股東很在意的事隨便應付了事，這樣的危機處理態度實在不及格，而這種態度也會影響大家對廣達和林百里的觀感，這樣的事，怎能如此漫不經心？

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
分享

股東謝金河
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

勞動部認定僱傭關係 UberEats：接到正式文件後說明

2019-10-31 10:59

9月製造業景氣亮連11顆衰退藍燈 台經院：Q4可望轉好

2019-10-31 11:04

世界高樓協會主席評台北101：想不出還有什麼需再改進

2019-10-31 08:58

年輕活力、科技創新連結國際 迎接2020台灣會議年

2019-10-31 08:09

冷眼集／半吊子勞安 外送員命仍要靠自救？

2019-10-31 00:49

外送員「假承攬真雇傭」 沒被抽檢的就不管

2019-10-31 00:24

RCEP若延遲 台灣多了緩衝時間

2019-10-31 00:23

外送平台僱傭關係 勞動部採個案認定

2019-10-31 00:07

【即時短評】農業移工領基本工薪 農民眼中是高薪

2019-10-30 21:31

勞部認5業者為雇傭 業者：扼殺數萬名美食外送員工作

2019-10-30 20:00

RCEP下周宣布協議恐生變 學者：台灣將獲緩衝時間

2019-10-30 19:51

第一批農業移工11月來台 移工日薪高有人不看好政策

2019-10-30 19:29

影／5大美食外送平台 勞動部確認屬「雇傭關係」

2019-10-30 18:20

燃煤許可展延限縮 地方政府批「老虎牙齒被拔走」

2019-10-30 17:19

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

2019-10-30 15:45

會展年輕化 會議產業中7成將是年輕人

2019-10-30 15:32

全台9家外送平台 勞部勞檢：5家屬於雇傭

2019-10-30 14:26

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:10

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:08

承攬、雇傭？美食外送員勞檢結果 下午3時公布

2019-10-30 09:20

中堅企業頒獎 霹靂布袋戲也入選

2019-10-30 04:52

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

郭台銘回鴻海？各界都在猜

2019-10-30 23:23

勞保投保薪資分級表明年起修正 影響296萬人

2019-10-30 12:42

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

2019-10-30 15:45

友達 前三季 大虧百億元

2019-10-31 00:53

勞部認5業者為雇傭 業者：扼殺數萬名美食外送員工作

2019-10-30 20:00

郭台銘注意力重回熟悉工作場域？粉專發文引發熱議

2019-10-30 22:27

谷月涵入籍 當正港台灣先生

2019-10-31 00:07

聯發科：5G需求超預期

2019-10-30 23:23

徐旭東四字談總統候選人當務之急 幽默回應「白胖說」

2019-10-30 12:40

聯發科 已賺進一股本

2019-10-31 01:04

刷卡送機場貴賓室 搞懂規則了嗎？

2019-10-30 14:36

勞動部修正勞保投保薪資分級 估影響296萬人

2019-10-30 22:11

iPhone明年推5G版 銷量看增

2019-10-30 23:36

索尼砸重金擴產CMOS 尚立、勝麗嘗甜頭

2019-10-30 14:29

輝達掀顯卡大戰 華碩、微星、技嘉進補

2019-10-30 14:29

台積7奈米助陣 AMD處理器營收衝高

2019-10-30 14:29

美國降息 新台幣勁揚逾1.4角站上30.3元

2019-10-31 10:07

未依SOP釀虎航漏油 中油記員工1大過2小過

2019-10-30 17:30

歐元清算銀行 兆豐連莊

2019-10-30 23:17

友達降產能利用率 準備過冬

2019-10-31 00:51

RCEP下周宣布協議恐生變 學者：台灣將獲緩衝時間

2019-10-30 19:51

聯電策略轉型 拉升市占率

2019-10-31 01:04

第一批農業移工11月來台 移工日薪高有人不看好政策

2019-10-30 19:29

中華信評：南山人壽與產物續列信用觀察負向名單

2019-10-30 18:59

林百里看5G+AI 「面臨3大商機4大挑戰」

2019-10-30 14:29

中小銀房貸增速 打敗老大哥

2019-10-30 23:20

林百里：5G+AI 有三大商機、四大挑戰

2019-10-30 12:46

兆豐銀外匯龍頭地位 撼不動

2019-10-30 23:14

搶頂級客 銀行財管拚升級

2019-10-30 14:36

外送員「假承攬真雇傭」 沒被抽檢的就不管

2019-10-31 00:24

SOGO周年慶 業績衝108億

2019-10-31 00:45

房貸利率下殺…最低1.44％

2019-10-30 23:17

國巨董座陳泰銘：課稅問題 扼殺台灣藝術市場30年

2019-10-31 10:19

廣明判賠54億的危機處理 謝金河：怎能如此漫不經心？

2019-10-31 11:28

AI金融科技聯盟 成軍

2019-10-31 00:22

第3季智慧財產權統計 台積電以發明專利533件蟬聯冠軍

2019-10-30 20:47

央行：DBU、OBU鬆綁 須配套

2019-10-31 00:22

世界高樓協會主席評台北101：想不出還有什麼需再改進

2019-10-31 08:58

全台9家外送平台 勞部勞檢：5家屬於雇傭

2019-10-30 14:26

林宏信：二審判大同現任董事獨董當選無效 還股東公道

2019-10-30 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top