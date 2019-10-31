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9月製造業景氣亮連11顆衰退藍燈 台經院：Q4可望轉好

2019-10-31 11:04經濟日報 記者林于蘅／即時報導

台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣燈號亮出連續第11顆「衰退」藍燈，不過，信號值微幅增加0.61分至9月之9.77分。

台經院指出，受惠電子旺季，後續出口可望終止跌勢，且信號值連續二個月上揚，第4季可望轉為黃藍燈。

台經院分析，美國延後提高加徵中國商品進口關稅，美中貿易談判接近敲定局部協議，歐盟同意再將英國脫歐期限延後，使得美中貿易緊張情勢及英國無協議脫歐危機暫時得以緩解，有助於降低外部風險影響全球經貿成長的可能。

在國內方面，隨著電子終端新品陸續推出，加上中國大陸與歐美採購旺季即將來臨，出口可望於終止跌勢，就信號值觀察，近期已呈現連續二個月上揚態勢，未來第4季整體製造業燈號要由藍燈轉黃藍燈的機率仍大。

台經院助理研究員方俊德表示，自2018年下半年以來，受到主要國家貿易紛爭不斷影響，全球經濟需求轉弱、國際原物料價格走低、廠商投資保守觀望、使得製造業景氣燈號自2018年11月以來出現連續11個月為衰退的藍燈表現。

方俊德說，雖然近期主要國家貿易紛爭尚未停歇，全球經濟需求疲弱，製造業動能放緩，傳統產業保守觀望依舊，所幸近期股市表現亮眼、廠商看法亦較去年同期相對樂觀，大幅拉抬經營環境面指標。

從細部產業來看，在汽車及其零件業方面，受惠於農曆民俗月干擾結束，部分國產車熱門改款銷售佳，使得新車銷售節奏重回軌道，9月新車掛牌數為32,851輛，較去年同期成長6.7%。

不過，在汽車零件上，因客戶調整庫存，加上中國大陸車市銷售尚未回溫，致部分汽車零組件生產縮減抵銷部分表現，因此汽車及其零件業景氣燈號由衰退的藍燈轉為「低迷」的黃藍燈。

在電子零組件業方面，受惠於國際品牌新機於9月中發表，加上5G基礎建設加速布建，帶動半導體高階製程需求續強，但仍持續受到去年比較基期較高，且面板市場持續供過於求，面板價格走跌，抵銷部分成長，使得9月電子零組件產品出口與該業生產指數年增率皆較8月限縮，不過，半導體廠商對於未來經營環境展望仍較去年同期偏向樂觀，拉抬經營環境面指標表現，9月電子零組件業景氣燈號由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣燈號亮出連續第11顆「衰退」藍燈，不...
台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣燈號亮出連續第11顆「衰退」藍燈，不過，信號值微幅增加0.61分至9月之9.77分。圖／台經院提供
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