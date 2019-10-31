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世界高樓協會主席評台北101：想不出還有什麼需再改進

2019-10-31 08:58經濟日報 記者何秀玲／芝加哥即時報導

台北101獲頒世界高樓協會「最具影響力高層建築」大獎，世界高樓協會（CTBUH）主席安東尼伍德（Antony Wood）於台灣時間31日接受台灣媒體訪問時表示，台北101被社會擁抱親近，成為一個城市的象徵，跨年施放煙火，也發揮了極大影響力，「我想不出台北101還有什麼地方需再改進。」

台北101和其他大樓相比，有三個大「不同」，第一、台北101將高樓趨勢從北美帶到亞洲；第二、大樓設計元素是來自台灣當地，無法和皆以相同國際標準建造的大樓，放在一起相比；第三、台北101的垂直社區概念，美國直到20年後才開始朝此方向努力。

伍德表示，過去世界高樓多半集中在北美，台北101在2004年成為當時的世界最高樓，等於將世界最高樓的里程碑帶到亞洲，里程碑本身的價值，比世界最高樓的價值更為重要。

另外，他說，很多高樓都長的類似，這是因為建造方式都是依循國際標準，很多高樓不是純商業用途就有非常奇怪的造型，大多數的建築造型不是玻璃帷幕，就是鋼筋高樓；反觀台北101有台灣在地文化，頗具有在地特色，很難將台北101和其他城市相比。

他也提到，兩年前第一次來台北101，他就發現，台北101早就有垂直社區的思考，像是35樓有牙醫、哺乳室和乾洗店、超商等具生活機能的設計，是很有遠見的，因美國高樓建築直到20年後，才開始為了租戶而有這樣的商業考量，台北101在20年前就具有此遠見，讓他很驚豔。

伍德表示，今年評選出全球最有影響力的50棟建築中，這些高樓有幾項特徵，一個是因應當時環境而研發出的科技影響力，像是芝加哥摩天大樓「約翰漢考克中心（John Hancock Center）」的X形外牆和具傾斜蓋法，是為了因應芝加哥的大風。

另一個是融入當地人民的生活，例如倫敦聖瑪莉艾克斯30號大樓，也是外界所暱稱的「小黃瓜大樓」，雖然當時有很大爭議，卻成為人民生活的一部分；再來是永續，很多大樓有綠牆，是為了節能而設計。

他説，台北101三個特徵兼具，特別的是，台北101是在20年前所設計，就已經有許多遠見；許多高樓都讓人覺得很了不起，但其實都是在最近三到五年才設計出來的。

台北101獲頒世界高樓協會「最具影響力高層建築」大獎，台灣時間31日台北101總...
台北101獲頒世界高樓協會「最具影響力高層建築」大獎，台灣時間31日台北101總座張振亞（左）致贈台北101模型給世界高樓協會（CTBUH）主席安東尼伍德（Antony Wood）。記者何秀玲／攝影
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台北101芝加哥
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