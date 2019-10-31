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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

年輕活力、科技創新連結國際 迎接2020台灣會議年

2019-10-31 08:09經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

外貿協會表示，2020年是台灣會議年，將迎來許多指標國際會議來台舉辦 ，包括「世界貿易中心協會年會（WTCA）」即將以「Connecting Business to the Digital World」為主題，鏈結全球世貿中心並創造商機；而1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。

外了迎接台灣會議年，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的MEET TAIWAN計畫於「2019國際會議協會（ICCA）年會」期間會晤ICCA主席James Rees及新任執行長Senthil Gopinath，對於加强雙邊合作，培養會展年輕世代，鼓勵業界新創發展，以共同推升台灣及亞洲會議產業凝聚具體方向及共識。

外貿協會秘書長葉明水表示，會議產業的主軸將是年輕活力及科技創新。在世代交替下，未來會議產業中70%相關從業人員及與會者將是青年世代，因此，MEET TAIWAN早在三年前即與ICCA合作，以「Future Belongs to us!」為主題於ICCA年會期間辦理青年競賽，鼓勵新世代展現創意，並結合AI人工智慧、5G等科技應用，讓科技成為推升會展進步的動力。

貿協表示，MEET TAIWAN近年來配合政府會展遍地開花策略，積極協助爭取更多國際會議來台，每年協助超過百案國際會議來台辦理，創造會議及產業加乘效益，帶動會展周邊商機，並提升台灣會展形象及知名度。

未來也將持續與各地方政府合作，展現城市魅力及觀光資源，推升台灣在國際會議舞台的地位，並培養更多青年世代投入會展產業，以迎接更多國際會議前來全台各個城市辦理。

外貿協會秘書長葉明水（左四）及經濟部國際貿易局組長張淑逸（右五）率MEET TA...
外貿協會秘書長葉明水（左四）及經濟部國際貿易局組長張淑逸（右五）率MEET TAIWAN 團隊拜會ICCA主席James Rees（左五）及CEO Senthil Gopinath (左三）。圖／外貿協會提供
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