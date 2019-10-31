冷眼集／半吊子勞安 外送員命仍要靠自救？

2019-10-31 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許俊偉



勞動部昨公布外送平台勞檢結果，有五家被抽檢到的外送員被認定是「假承攬、真雇傭」，但採個案認定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞動部昨公布勞檢結果，雖有五家平台「被抽檢到」的外送員被認定是「假承攬、真雇傭」，但採個案認定，同平台的絕大多數外送員竟未在認定之列。勞動部「雷聲大雨點小」，如今看來像是只是「應付」當時社會氛圍罷了，兩條年輕外送員的性命，竟僅換來半吊子的勞安保障。

爭議在承攬因無雇傭關係，外送員不受勞基法保障，雇主也不必幫勞工投保勞保。承攬勞動模式行之有年，不必汙名化，關鍵在是「真承攬」還是「假承攬」？若有雇主打著承攬之名、行雇傭之實，藉此規避雇主應負責任，即使打著新經濟、共享經濟大旗，也不代表我們就該縱容業者遊走灰色地帶。

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外送員何其多，當然無法逐一個案認定，但當同一平台被抽檢到的外送員全都屬雇傭關係，勞動部本就「意識」到其他絕大多數外送員也可能是「假承攬」，應主動展現魄力進一步要求業者檢視調整勞雇關係，否則難道要等到又有下一個外送員之死，再來個案認定？

勞動部若如此消極以對，反而會讓「真承攬」莫名背負罪名，反而衝擊各行各業正規的承攬工作型態。

平台業者也應負起雇主之責，若要持續與外送員簽署承攬契約當然不是不可，那就請重新與外送員調整工作內容，指揮監督型態，老老實實「真承攬」。

另一方面，新經濟確實翻轉既有勞動型態，勞動部應進一步檢視勞動法規，檢討承攬、雇傭一刀切的適切性，而不僅是墨守承攬、雇傭「二選一」的個案認定，讓勞安、新經濟共存共榮，才是正道。