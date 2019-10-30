勞動部修正勞保投保薪資分級 估影響296萬人
2019-10-30 22:11
經濟日報 記者林于蘅
／台北即時報導
配合明年起調升基本工資，勞動部今（30）日公告修正「勞工保險投保薪資分級表」，將第一級的23,100元以下修正為23,800元以下，目前以現行基本工資23,100元投保勞保或提繳勞退者，明年元旦起將同步逕調為23,800元，推估將影響296萬人。
勞動部勞動保險司表示，由於明年元旦起，基本工資月薪將調升至23,800元、時薪調升至158元，配合基本工資調整，相關勞工保險金也將隨之調整，因此公告修正勞工保險投保薪資分級。
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第一級的23,100元以下，修正為23,800元以下，第二級則距修改為23,801元至24,000元，在備註欄部分，職業訓練機構受訓者的薪資報酬未達基本工資者，月投保薪資也增列特定投保身分的23,100元等級，此一修正於明年元旦生效。
勞動部指出，預估分級表修正後，受影響人數勞保有296萬人，勞保基金每年新增25億元收入。
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