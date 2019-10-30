親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

抗議潮不斷局勢動盪 智利將取消主辦APEC峰會

獨／東森前副總裁趙怡接政大副校長 募2000萬補助留學

勞動部修正勞保投保薪資分級 估影響296萬人

2019-10-30 22:11經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

配合明年起調升基本工資，勞動部今（30）日公告修正「勞工保險投保薪資分級表」，將第一級的23,100元以下修正為23,800元以下，目前以現行基本工資23,100元投保勞保或提繳勞退者，明年元旦起將同步逕調為23,800元，推估將影響296萬人。

勞動部勞動保險司表示，由於明年元旦起，基本工資月薪將調升至23,800元、時薪調升至158元，配合基本工資調整，相關勞工保險金也將隨之調整，因此公告修正勞工保險投保薪資分級。

第一級的23,100元以下，修正為23,800元以下，第二級則距修改為23,801元至24,000元，在備註欄部分，職業訓練機構受訓者的薪資報酬未達基本工資者，月投保薪資也增列特定投保身分的23,100元等級，此一修正於明年元旦生效。

勞動部指出，預估分級表修正後，受影響人數勞保有296萬人，勞保基金每年新增25億元收入。

投保薪資基本工資保險金
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

2019-10-30 15:45

第一批農業移工11月來台 移工日薪高有人不看好政策

2019-10-30 19:29

【即時短評】農業移工領基本工薪 農民眼中是高薪

2019-10-30 21:31

RCEP下周宣布協議恐生變 學者：台灣將獲緩衝時間

2019-10-30 19:51

影／5大美食外送平台 勞動部確認屬「雇傭關係」

2019-10-30 18:20

燃煤許可展延限縮 地方政府批「老虎牙齒被拔走」

2019-10-30 17:19

會展年輕化 會議產業中7成將是年輕人

2019-10-30 15:32

全台9家外送平台 勞部勞檢：5家屬於雇傭

2019-10-30 14:26

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:10

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:08

承攬、雇傭？美食外送員勞檢結果 下午3時公布

2019-10-30 09:20

中堅企業頒獎 霹靂布袋戲也入選

2019-10-30 04:52

強制開勞保年金專戶？ 勞部：恐釀不便

2019-10-30 00:36

來台陸客大減 下半年少40萬人

2019-10-30 00:05

名家觀點／拚經濟…要對症下藥

2019-10-30 00:03

中火排毒水 盧秀燕轟中央「執政傲慢」

2019-10-29 23:40

經部大盤點 將釋地744公頃

2019-10-29 23:32

橋頭科 拚後年招商

2019-10-29 23:28

中市再出拳 要中火限期減煤

2019-10-29 23:22

台電：中市府違反信賴保護原則

2019-10-29 23:22

彰化離岸風電亮綠燈 王功「外星人基地」風電仍卡關

2019-10-29 19:39

「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54

蔡英文頒磐石獎 得獎人都有一個共同點

2019-10-29 18:11

韓辦批夜市券 經濟部反駁：已帶動7000萬商機

2019-10-29 17:26

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

新AirPods亮相 供應鏈洗牌

2019-10-30 05:13

華為PA下單陸企 不利台廠

2019-10-30 00:17

新制勞退明年可望分紅2.7萬 勞長：努力幫勞工賺錢

2019-10-30 09:45

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

2019-10-30 09:00

喬山斥資18億 收購日按摩椅一哥

2019-10-29 23:36

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

2019-10-30 15:45

勞保投保薪資分級表明年起修正 影響296萬人

2019-10-30 12:42

搶資金 境內企業擬准OBU開戶

2019-10-29 23:35

外媒：美軍方邀台積赴美設廠

2019-10-29 23:34

勞部認5業者為雇傭 業者：扼殺數萬名美食外送員工作

2019-10-30 20:00

玉山金股東報酬率 十年最佳

2019-10-30 00:11

生技業首例 晟德小金雞赴港上市

2019-10-29 23:40

新台幣早盤止貶轉升 突破30.5元心理關卡

2019-10-30 09:32

華為策略轉彎…盟友奪單 環宇可望受惠

2019-10-29 23:31

全球礦機龍頭 董座換人

2019-10-30 05:21

徐旭東四字談總統候選人當務之急 幽默回應「白胖說」

2019-10-30 12:40

台積大利多 專利戰和解

2019-10-30 00:28

強制開勞保年金專戶？ 勞部：恐釀不便

2019-10-30 00:36

5G企業專頻專網 三年後開放

2019-10-30 04:57

長榮三兄弟經營權戰火再起？公司：已走向專業經理人管理

2019-10-30 10:57

全球挖礦機二哥 赴美IPO

2019-10-30 05:21

經濟解析／5G帶動未來五年新科技發生 這個產業最受惠

2019-10-30 11:51

AirPods Pro主打降噪防水 售價7,990元

2019-10-30 05:13

台積電、格芯官司和解 雙方協議「全球專利交互授權」

2019-10-30 01:05

歷史次高 壽險業9月匯損338億

2019-10-29 23:32

三外資：全球投資人 最想買台積電

2019-10-29 23:31

官司雖和解…格芯若碰技術 台積電一樣能控告

2019-10-30 01:03

索尼砸重金擴產CMOS 尚立、勝麗嘗甜頭

2019-10-30 14:29

本土企業在OBU開戶…金管會擬開放 將找央行溝通

2019-10-30 00:56

業界警戒 提防三安殺價競爭

2019-10-29 23:31

中火排毒水 盧秀燕轟中央「執政傲慢」

2019-10-29 23:40

台積電與格芯大和解 律師：商業行為的風險控制

2019-10-30 11:33

林百里：5G+AI 有三大商機、四大挑戰

2019-10-30 12:46

台積7奈米助陣 AMD處理器營收衝高

2019-10-30 14:29

台灣之光！台北101獲頒最具影響力高層建築大獎

2019-10-30 09:33

承攬、雇傭？美食外送員勞檢結果 下午3時公布

2019-10-30 09:20

刷卡送機場貴賓室 搞懂規則了嗎？

2019-10-30 14:36

林百里看5G+AI 「面臨3大商機4大挑戰」

2019-10-30 14:29

來台陸客大減 下半年少40萬人

2019-10-30 00:05

SOGO周年慶樂當東區領頭羊 徐旭東：明年景氣樂觀以待

2019-10-30 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top