美盛：估Fed本次降息1碼 未來一年將再降息一次
2019-10-30 20:05
經濟日報 記者張瀞文
／即時報導
美國聯準會（Fed）將公布10月利率決議結果，美盛旗下西方資產管理基金經理貝洛斯(John Bellows)指出，Fed將降息1碼（即0.25個百分點）。由於市場早已消化有關消息，因此不會感到意外。
貝洛斯認為，Fed將重申今年降息的溫和立場，例如强調「維持經濟擴張」、討論增長放緩及承認通貨膨脹過低。市場普遍預期，美國核心通膨率將達約1.7%，增幅仍低於Fed的2%目標，而且只略高於數月前的低檔。
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貝洛斯指出，數周以來，市場對於Fed未來再降息的預期已顯著下降。市場預計Fed未來12個月將再降息一次，低於數周前會有兩次或以上的預測。在通膨上升至2％或以上並維持一段較長時期之前，Fed將繼續偏向放寬貨幣政策。
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