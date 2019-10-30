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RCEP下周宣布協議恐生變 學者：台灣將獲緩衝時間

2019-10-30 19:51聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

根據外電報導，印度在區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判前最後一刻提出要求，恐使原定下周在曼谷的高峰會上宣布初步協議生變。學者認為，若RCEP延後成形，將為台灣爭取到更多緩衝時間，但緩衝時間頂多半年到八個月，RCEP年底或明年初預估會有初步協議。

中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳表示，RCEP這半年來進展非常迅速，現在已有要收尾的意思，完成協議談判只是時間點問題，如果不是十一月初曼谷的高峰會議，年底或明年初也會有個初步協議，RCEP延遲生效，台灣頂多將多出半年到8個月的緩衝時間而已。

台經院景氣中心主任孫明德則認為，RCEP傳出協議恐會稍微晚一點成形的消息，如果消息屬實，將為台灣爭取到更多應變時間。這樣的應變包括台商回台政策、自由貿易協定(FTA)，甚至是產業升級、轉型、轉移，又或是爭取加入CPTPP，將台灣受傷害的時間往後延，壓力來得越晚越好。

孫明德表示，台灣沒有加入RCEP，旁邊周邊國家區域組成關稅同盟，包括中國、日、韓也都在RCEP裡面，台灣貿易的上游、下游國都組成聯盟，這對台灣是一個很大的威脅，RCEP越快成形，台灣越快受到衝擊。

既然台灣躲不掉，該如何因應？李淳表示，首要當然是想辦法加入各種協定，但現在看起來很困難；第二是產業移轉，台商因應最快的方式是直接去東南亞投資，比方到越南設廠，RCEP生效後出口到東協就不用關稅，但這對台灣來說將導致大量產業外移。

但李淳也認為，美中貿易戰帶來的貿易結構調整，能否讓台灣在RCEP衝擊下有所抵銷，這點值得多加觀察。中美貿易戰給台灣貿易產生一些新的契機，台灣對美國出口大幅增加，台灣對日本、韓國出口也增加，但同時日、韓跟台灣一樣，都是中美貿易戰下帶來貿易結構轉變的核心國家，中美貿易戰能否部分抵銷RCEP對台灣帶來的衝擊有待觀察。

針對印度為何臨時提出要求？孫明德表示，印度如果加入RCEP對印度本身經貿是有好處的，但國際經貿協議不是只有經貿，也會有政治、外交考量，從目前的消息還不清楚是什麼原因。

RCEP貿易戰印度
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