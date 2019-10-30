華人領袖遠見高峰會 錢煦：台灣在生醫領域有很好的機會
遠見2019第17屆華人領袖遠見高峰會於今(30)日在台北遠東香格里拉大飯店舉行，峰會以擁抱大型.超越大變局為核心焦點，探討因科技變革，數位當道，對於各行各業的衝擊與轉型，其中專題論壇「台灣生醫如何與世界同步」，探討如何使台灣生醫科技達到世界領先地位。
遠見‧天下文化事業群發行人王力行開場時指出，台灣市場規模不大，但仍有以小博大的機會，最重要的是如何從人才、法規和市場三大方向著手，創造成功範例，形成良性循環，提升生醫產業的國際競爭力。
中央研究院院士暨美國國家科學院院士錢煦指出，台灣在生醫領域有很好的機會，包括人工智慧、精準醫療等領域的基礎都不差，重點是要有更開放的心態，不能固步自封。
美國生醫領域有三大重鎮，包括波士頓、舊金山灣區，以及聖地牙哥。這三個區域的特性都是學術集中、產業集中、技術集中，因此有很多交流發展的機會。台灣雖沒有像美國這樣的群聚效應，但仍有優勢，像是資通訊產業的能力，應善用科技的力量，跨入不同領域。
錢煦強調，台灣在生醫產業仍有很大的努力空間，應積極鼓勵業界合作和臨床實驗，政府則應鬆綁法規和引進資金。他樂觀地認為，若能迎頭趕上，台灣仍有機會成為生醫產業的大國。
泰福生技執行長趙宇天則認為，台灣在生醫領域的機會與方向，重點在人才。人才是台灣最大優勢，整體素質佳，這也是他在2010年於美國加州聖地牙哥創立泰福生技之後，還回台成立分公司的最大原因。
趙宇天強調，要發展生醫產業，政府及政策的支持不可或缺，尤其在投資面，需要政策的引導，才能引入國內外的投資，有活水注入。有了好的環境，以及充沛的資金之後，業者就可一步一腳印地讓產業成長茁壯，由政府、業者和市場共同形成一個正向循環，加上成功案例，就可吸引更多資源投入。
台北醫學大學校長林建煌表示，由於全球人口老化，生醫產業也產生了很多新興的研究領域，像是智慧醫療、細胞治療及精準醫療等等，生醫人才需求也持續成長。
林建煌指出，台灣生醫研發成果在國際上成效卓著，至今約有1萬1000多件研發型專利，排名全球第六；專利的密度還超過美國、韓國，可惜的是，很多專利尚無法轉化為市場價值，成功案例偏少。
生醫產業的成功要重視留才、育才、攬才，大學端該怎麼做？林建煌表示，大學可以發展以產業研發為導向的高階碩博士班、新藥研發的產業博士學位學程等，或是生技製藥的產業專班，透過學術機制來培養產業所需的高階人才。由於生醫新興領域都不是傳統醫學的範圍，需具備跨域整合能力，因此學校更應培育具廣度的生醫人才。
北醫過去是以培育生醫人才為主的大學，林建煌建調，現在必須走向跨領域，為此北醫兩年前成立了跨領域學院，培養跨域整合能力、創業精神及數位自學的能力，希望培養學生終身帶著走的能力，以及熱情和自主的能力。
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