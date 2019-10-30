大陸終止對台美日韓PVC課反傾銷稅 業者：幫助不大

2019-10-30 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



大陸商務部今（30）日宣布停止對原產於台、美、日、韓進口的PVC（聚氯乙烯）課徵反傾銷稅，對此，國內生產PVC的台塑（1301）、華夏皆中性看待，認為幫助不大。

台塑主管表示，大陸取消PVC進口的反傾銷稅，有助台灣業者打入大陸內需市場，但問題是現在大陸本身的PVC產能就過剩。

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華夏主管則表示，目前大陸內貿的PVC價格優於亞洲鄰近國家，短線確實有利台、美、日、韓的PVC業者打進大陸內需市場，但從中長期來看幫助不大。因為大陸的PVC產能很大，本身就是出口國，現在停止反傾銷稅，如果大家都想進去，自然就會把大陸內貿的PVC價格壓下來，那賣到大陸的優勢就不見了。

其次，以台廠為例，原本台塑反傾銷稅為10%、華夏為12%，現在雖然可以少掉這部分，但大陸PVC進口的基本關稅就6.5%，這部分不會少掉。相較之下，大陸和一些東協國家有簽貿易協定，東協的PVC進去大陸的關稅是零，這樣比起來，台廠競爭力還是不如東協廠商。

大陸針對台、美、日、韓進口的PVC課徵收反傾銷稅已經歷史悠久，最早追溯到2003年9月29日，之後2009、2015年兩度宣布延長，2015年時宣布的延長實施期限為3年，也就是到去年9月底止，之後大陸商務部啟動期終複審調查，研究終止反傾銷措施的可能後果，最近調查結果出爐，商務部同意反傾銷稅措施到今年9月28日終止。