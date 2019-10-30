會展年輕化 會議產業中7成將是年輕人

2019-10-30 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的MEET TAIWAN計畫今於國際會議協會（ICCA）年會期間會晤ICCA主席James Rees及新任執行長Senthil Gopinath，對於加强雙邊合作，培養會展年輕世代，鼓勵業界新創發展，以共同推升台灣及亞洲會議產業凝聚具體方向及共識交換意見。

外貿協會秘書長葉明水表示，在世代交替下，未來會議產業中70%相關從業人員及與會者將是青年世代，因此，MEET TAIWAN早在3年前即與ICCA合作，ICCA年會期間辦理青年競賽，鼓勵新世代展現創意，並結合AI人工智慧、5G等科技應用，讓科技成為推升會展進步的動力，同時我國也是領先在亞洲推動永續會展的國家。

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此次會晤中也提到，2020年可謂為台灣會議年，將迎來許多指標國際會議來台舉辦，如世界貿易中心協會年會（WTCA）即將以「Connecting Business to the Digital World」為主題，鏈結全球世貿中心並創造商機；而1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。