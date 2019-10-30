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會展年輕化 會議產業中7成將是年輕人

2019-10-30 15:32聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的MEET TAIWAN計畫今於國際會議協會（ICCA）年會期間會晤ICCA主席James Rees及新任執行長Senthil Gopinath，對於加强雙邊合作，培養會展年輕世代，鼓勵業界新創發展，以共同推升台灣及亞洲會議產業凝聚具體方向及共識交換意見。

外貿協會秘書長葉明水表示，在世代交替下，未來會議產業中70%相關從業人員及與會者將是青年世代，因此，MEET TAIWAN早在3年前即與ICCA合作，ICCA年會期間辦理青年競賽，鼓勵新世代展現創意，並結合AI人工智慧、5G等科技應用，讓科技成為推升會展進步的動力，同時我國也是領先在亞洲推動永續會展的國家。

此次會晤中也提到，2020年可謂為台灣會議年，將迎來許多指標國際會議來台舉辦，如世界貿易中心協會年會（WTCA）即將以「Connecting Business to the Digital World」為主題，鏈結全球世貿中心並創造商機；而1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。

MEET TAIWAN近年來積極協助爭取更多國際會議來臺，每年協助超過百案國際會議來台辦理，創造會議及產業加乘效益、帶動會展周邊商機並提升台灣會展形象及知名度。

MEET TAIWAN團隊與青年競賽評審合影。 圖╱外貿協會提供
MEET TAIWAN團隊與青年競賽評審合影。 圖╱外貿協會提供
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