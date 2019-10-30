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搶攻派對外燴商機 烘焙業搶食150億點心市場大餅

2019-10-30 13:13經濟日報 記者楊文琪／即時報導

外燴商機席捲全台，烘焙業趁勢要以「點心」搶攻派對、外燴市場。台北市糕餅商業同業公會與美國乳品出口協會攜手，聯合15個烘焙名店推出多款創意「派對點心」，要以高品質、高顏質產品搶客。

冬季是「開趴」的季節，萬聖節、感恩節、聖誕節等西方節慶及農曆年即將到來，「美國乳酪點心」應景又對味，是節慶派對最熱門的產品。「美國乳酪 冬季開趴」聯合行銷發表會，29日邀請15間烘焙名店到場，搭配不同節慶展示派對點心；各店更應用不同的在地食材搭配美國乳酪，做出好吃又吸睛的產品。

根據經濟部統計處調查，台灣烘焙市場年產值約600億元，其中點心產值高達150億元。台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓指出，隨著外送市場蓬勃發展，越來越多人習慣「訂外送」，既方便又美味。近年流行在家舉辦各式節慶、生日派對，派對點心需求量大，烘焙店外燴訂單也逐年提升。

周正訓表示，外燴點心已經從以前講究的份量多，吃粗飽，演進到現在的小巧精緻、外型富特色、多樣化；而派對點心更講求精緻度與陳列氛圍，「派對上的點心一定要讓人驚豔、眼睛為之一亮！時尚派對要的finger food，不但要好吃更要好看！」他說，外送經濟興起，是烘焙業的一大利基，現在更是推廣外燴下午茶、外燴派對點心最好的時機。

這次參與「美國乳酪 冬季開趴」的15個烘焙名店分別為：阿默蛋糕、一之軒、郭元益、法蘭司烘焙、聖瑪莉、非凡烘焙、Miss V、丹蜜爾、超品起司烘焙工坊、維也納烘焙坊、喜之坊、聯瑜烘焙、廣聯西點麵包、二和珍、巴黎十五。其選用美國乳酪做產品研發，不但風味濃郁，口感也更有層次。

烘焙業者指出，美國乳酪特性質地綿密滑口、色澤潔白，質地潤滑結實、硬度適中，溶解時不會結粒。在食材搭配上，水果、果醬、果凍、堅果類都很好搭，品質優良，更適合應用在麵包、乳酪蛋糕、貝果、抹醬、沾醬、派皮餡料等多重口味的研發應用上。

美國乳品出口協會台灣代表陳麗瓊表示，美國擁有自然環境的先天優勢，加上現代的高效的畜牧方式，是全球最大的牛奶及乳酪生產國。美國生產的高品質乳酪其多元的品項至今已經超過兩千種之多，更是不斷在國際比賽中獲得獎項。

她說，美國乳品出口協會同台北市糕餅商業同業公會聯合與知名烘焙業界一起合作，期待與大家分享美國乳酪的高品質與高營養價值，實現創意成功。希望透過此次的「美國乳酪 冬季開趴」聯合行銷讓大家更認識美味的美國乳酪！Enjoy USA cheese!

陳麗瓊指出，這次與台北市糕餅商業同業公會合作，將與15家烘焙名店一起做聯合行銷，推出「好禮三重送」活動。11月1日起至12月31日於15家烘焙名店購買美國乳酪指定商品，消費滿300元即可獲得限量環保吸管，送完為止；上述消費滿額者還可獲得抽獎資格，氣炸鍋、熱壓三明治機等好禮等您抽；活動期間至美國乳品出口協會官方粉絲團置頂文章留言並TAG兩位好友，也有機會抽中限量環保吸管。

台灣烘焙市場年產值約600億元，其中點心產值高達150億元。台北市糕餅商業同業公...
台灣烘焙市場年產值約600億元，其中點心產值高達150億元。台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓指出，隨著外送市場蓬勃發展，越來越多人習慣「訂外送」，既方便又美味。 圖／台北市糕餅商業同業公會提供
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