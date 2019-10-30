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交通部：正規劃政府使用單位4.8-4.9GHz頻段移頻作業

2019-10-30 13:00經濟日報 記者楊文琪／即時報導

5G將是照的頻段規劃引發電信業者關注，交通部今（30）日表示，有關部分媒體於10月29日報導，「交通部與電信業者良性溝通，5G企業專網三年後開放內容」，交通部有所說明。

交通部指出，目前行政院刻正針對5G專網頻譜開放政策進行跨部會研商討論中，關於在「4.8-4.9GHz頻段，開放專網頻譜」部分，因目前尚有政府單位使用該頻段，故先採和諧共用方式，以不干擾既有使用，為驗證條件。

交通部、通傳會及內政部合作進行該頻段政府使用單位移頻作業之規劃。另，企業申請5G專網頻譜相關申請及管理條件，如申請資格、頻率使用費、資安義務等條件，將由通傳會另行訂定之。

交通部表示，10月29日與電信業者的溝通，主要是意見交流與蒐集，前述相關規劃尚待行政院政策決定後正式對外說明，交通部長林佳龍及通傳會主委陳耀祥亦允諾，會將業者意見反映給行政院綜合考量。

5G
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