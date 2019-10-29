中火排毒水 盧秀燕轟中央「執政傲慢」

台中市長盧秀燕昨砲轟中央政府，中火百分百國營事業卻帶頭排放汙水，典型的中央執政傲慢。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 台中市政府重罰台中火力電廠六千萬元並要求限期改善，台中市長盧秀燕昨天砲轟中央，國營事業帶頭排放汙水，卻不見中央政府、經濟部或台電向中部地區民眾說明，為何會長期排放有毒汙水？反而責怪地方政府不應該積極查緝，這就是典型執政傲慢，只准州官放火不許百姓點燈。

盧秀燕說，中火放流水中查到嚴重超標的硼與硝酸鹽氮，不但汙染海域也汙染海洋食物鏈，更影響到民眾健康，一個百分百的國營事業竟然帶頭排放各種有毒汙水，實在非常不應該，不到一年就查到七次，而且每次都嚴重超標，惡性重大，「要地方民眾犧牲忍耐到什麼時候？」

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盧秀燕說，到現在為止，沒看到中央政府或台電向中部地區民眾說清楚講明白，只看到中央政府、經濟部與台電，不斷說地方嚴格查緝就是找麻煩、影響發電來恐嚇，這種漠視民眾健康與環境保護的態度，令人失望。

台中市環保局副局長陳宏益表示，已發函台電，要求中火明年一月廿五日前生煤使用量不得超過一一○四萬公噸，中火今年一月迄今的生煤使用量已超過一千萬公噸，到明年一月底前還有三個月，提醒中火要調節生煤使用量，一旦超過生煤條例限制，每次可裁罰五十萬元至二千萬元。

台電表示，市府核發兩張操作許可證用煤量，載明全廠生煤年用量不得超過一千六百萬公噸，及自一○九年一月廿六日起應減少百分之四十；但市府上周突函要求減煤到一一○四萬公噸，這如何因應？若執意開罰，有違信賴保護原則，台電在能力範圍內已全力減煤，盼望市府看見台電的努力。