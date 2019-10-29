親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

中火排毒水 盧秀燕轟中央「執政傲慢」

2019-10-29 23:40聯合報 記者洪敬浤趙容萱／台中報導

台中市長盧秀燕昨砲轟中央政府，中火百分百國營事業卻帶頭排放汙水，典型的中央執政傲...
台中市長盧秀燕昨砲轟中央政府，中火百分百國營事業卻帶頭排放汙水，典型的中央執政傲慢。 記者洪敬浤／攝影
分享
台中市政府重罰台中火電廠六千萬元並要求限期改善，台中市長盧秀燕昨天砲轟中央，國營事業帶頭排放汙水，卻不見中央政府、經濟部台電向中部地區民眾說明，為何會長期排放有毒汙水？反而責怪地方政府不應該積極查緝，這就是典型執政傲慢，只准州官放火不許百姓點燈。

盧秀燕說，中火放流水中查到嚴重超標的硼與硝酸鹽氮，不但汙染海域也汙染海洋食物鏈，更影響到民眾健康，一個百分百的國營事業竟然帶頭排放各種有毒汙水，實在非常不應該，不到一年就查到七次，而且每次都嚴重超標，惡性重大，「要地方民眾犧牲忍耐到什麼時候？」

盧秀燕說，到現在為止，沒看到中央政府或台電向中部地區民眾說清楚講明白，只看到中央政府、經濟部與台電，不斷說地方嚴格查緝就是找麻煩、影響發電來恐嚇，這種漠視民眾健康與環境保護的態度，令人失望。

台中市環保局副局長陳宏益表示，已發函台電，要求中火明年一月廿五日前生煤使用量不得超過一一○四萬公噸，中火今年一月迄今的生煤使用量已超過一千萬公噸，到明年一月底前還有三個月，提醒中火要調節生煤使用量，一旦超過生煤條例限制，每次可裁罰五十萬元至二千萬元。

台電表示，市府核發兩張操作許可證用煤量，載明全廠生煤年用量不得超過一千六百萬公噸，及自一○九年一月廿六日起應減少百分之四十；但市府上周突函要求減煤到一一○四萬公噸，這如何因應？若執意開罰，有違信賴保護原則，台電在能力範圍內已全力減煤，盼望市府看見台電的努力。

台電中火盧秀燕經濟部環保電廠
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

彰化離岸風電亮綠燈 王功「外星人基地」風電仍卡關

2019-10-29 19:39

「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54

蔡英文頒磐石獎 得獎人都有一個共同點

2019-10-29 18:11

韓辦批夜市券 經濟部反駁：已帶動7000萬商機

2019-10-29 17:26

夫妻土地贈與不減 每年仍有3.7萬件

2019-10-29 14:48

中市府要中火減煤4成 台電：若開罰違信賴原則

2019-10-29 14:17

中火一再排毒水 盧秀燕轟「州官放火」

2019-10-29 13:12

打農業牌 蔡總統宣布將再投入8億元補助大型農機

2019-10-29 12:46

遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排

2019-10-29 12:11

中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？

2019-10-29 11:47

台中市環保局：中火明年1月底要減煤4成

2019-10-29 11:00

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-10-29 09:13

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將

2019-10-29 00:32

「盼給改善時間」台電估：不影響中火供電

2019-10-29 00:28

中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋

2019-10-29 00:20

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

名家觀點／健康經濟學抬頭

2019-10-29 00:06

資金匯回預審機制成熟 流程加速

2019-10-29 00:03

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

中火遭罰6,000萬 經部保證供電不受影響

2019-10-28 23:40

資金匯回 申請金額衝158億

2019-10-28 23:38

黃藍燈連九亮…景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:28

中市府開罰6,000萬 台電擬提行政救濟

2019-10-28 23:26

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

2019-10-29 11:33

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

2019-10-29 15:39

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬

2019-10-29 11:06

台企銀9月爆11萬張停卡 玉山銀續登發卡王

2019-10-29 19:42

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50

租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠

2019-10-29 09:00

聰明節稅這樣做！專家告訴你「夫妻土地贈與」那些事

2019-10-29 17:45

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 07:48

台積與格芯達成全球交互授權 為哪樁？

2019-10-29 19:34

中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？

2019-10-29 11:47

彰化離岸風電亮綠燈 王功「外星人基地」風電仍卡關

2019-10-29 19:39

「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54

5G轉單效應 光通訊廠竊喜

2019-10-29 14:48

遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排

2019-10-29 12:11

年金險的百萬刷手想什麼？近八成為退休有保障

2019-10-29 14:19

郭明錤：i11軟板需求倍增 臻鼎集團吞補丸

2019-10-29 14:48

壽險業9月匯損338億元 創單月歷史次高

2019-10-29 19:20

中市府要中火減煤4成 台電：若開罰違信賴原則

2019-10-29 14:17

與格芯和解 台積電創298.5元天價

2019-10-29 14:41

搶香港資金 顧立雄：擬開放境內企業可申請OBU帳戶

2019-10-29 11:44

2字頭鈔券流通率低 央行：符合國際現況、降低印鈔成本

2019-10-29 18:25

緯穎本季營收 有望季增40%

2019-10-29 14:48

科思創玩巧思 5G基地台化身小鳥掛在路燈上

2019-10-29 11:40

經濟解析／台積電、格芯和解 法人：雜音消除助攻300元

2019-10-29 11:17

旅平險怎麼買？保樂美給你三個正確觀念

2019-10-29 03:14

政院力推高雄橋頭科學園區 都市計畫過關

2019-10-29 12:29

蔡英文頒磐石獎 得獎人都有一個共同點

2019-10-29 18:11

技嘉接獲5G小型基地台訂單 2020伺服器出貨持續爆發

2019-10-29 19:58

5G題材獲青睞 外資喊買台積電等8檔個股

2019-10-29 11:09

飯店尾牙商戰開打 微型、平日、午宴詢問度激增

2019-10-29 12:11

台積電與格芯侵權訴訟落幕 跳空開高漲2.5元

2019-10-29 09:49

發展智慧運輸 交通部將再投入60億做新五年計畫

2019-10-29 09:59

5G商機龐大 牧德、台積電可望受惠

2019-10-29 09:36

台中市環保局：中火明年1月底要減煤4成

2019-10-29 11:00

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-10-29 09:13

打農業牌 蔡總統宣布將再投入8億元補助大型農機

2019-10-29 12:46

台新街口聯名卡今上市 迎戰玉山銀Ubear卡

2019-10-29 15:21

大江第3季獲利率恐承壓 外資降評下修目標價

2019-10-29 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top