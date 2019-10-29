預先因應台商回流 經濟部盤出南部540公頃產業用地

2019-10-29 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



為因應後續台商回台廠商潛在的產業用地需求，經濟部今（29）日開會盤整產業用地，盤出南部六縣市共九處的台糖土地新開發工業區土地，並將先在每縣市小規模開發各一塊90公頃的產業用地，預計在兩年內完成開發，將釋出共540公頃產業用地。

沈榮津今出席產業論壇活動時透露，在美中貿易戰之下，讓台商有了轉移生產基地布局的需求，政府為此陸續推出包含資金匯回專法、投資台灣三大方案等多項政策，並針對產業擔心的五缺（缺地、缺水、缺電、缺人、缺工）問題進行改善。

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針對企業五缺中的「缺地」部分，沈榮津說明，首波台商回台土地的使用，主要是將過去閒置的廠房土地加以活化利用，因此少有缺地問題，但經濟部未雨綢繆，考慮未來一兩年後回流台商的土地需求，因此請工業局先盤整土地。

針對產業用土地部分，沈榮津請工業局盤點彰化以南六個縣市土地，每個縣市都先開發整備好一塊90公頃以下的產業用地，這90公頃土地其中，可供建廠的約為70公頃，預計兩年內，可提供540公頃土地給回台投資的台商。

沈榮津說明，面積之所以會設定在90公頃以下，是因為100公頃以上須二階環評，較花時間，在開發時，將在公共設施施作時，同時開放廠商建廠，以縮短等待時間；他說，此方案經過經濟部內會議討論後，近期將會把此方案報進行政院。

據了解，經濟部先針對各縣市政府的產業布局的土地需求，預先開發、規畫，因此針對南部六縣市的台糖等土地，開發出九處新工業區，其中在彰化縣、雲林縣、屏東縣各有一處，而嘉義縣、台南縣、高雄縣各有兩處。

據了解，經過經濟部初步盤整，在這九處利用台糖等土地新開發的工業區中，可開發的土地面積總共為744公頃，其中扣除掉綠帶等公建後，可供產業使用的土地面積，共約為521公頃。