「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



行政院副院長陳其邁（右一），與經濟部長沈榮津（左一）、行政院政委龔明鑫及政委吳政忠（中）開會，討論科技產業事宜。取自陳其邁臉書 分享 facebook 行政院副院長陳其邁今（29）日宣布兩項「拚經濟、上緊發條」的科技與產業相關好消息，第一為內政部今日通過橋頭科學園區的都市計畫審議，並且預計在2021年底讓廠商進場選地建廠；第二為經濟部已核准Google與丹麥商沃旭（Ørsted）的增資案。

陳其邁在臉書表示「今天一大早，當然不會睡到中午」，除了院長蘇貞昌到高雄市視察前鎮漁港，而他則是與經濟部長沈榮津、行政院政委龔明鑫、吳政忠及科技部開會。

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會議中，陳其邁與龔明鑫、吳政忠及沈榮津等人，討論如何鼓勵關鍵產業提升前瞻技術，帶動產業群聚效益，並協助國內產業上下游發展，產出具有國際競爭力的系統應用與創新服務解決方案。

陳其邁指出，橋頭科學園區在10月14日經國發會審議通過籌設計畫後，內政部今天也通過了都市計畫審議，政府會繼續加緊腳步，在2021年底讓廠商可進場選地建廠。他說，橋頭科學園區將連結路竹科學園區、台南科學園區，串連產官學資源，成為南台灣最重要的高科技走廊。

另外，陳其邁也表示，經濟部已核准Google 260億元以及沃旭120億元的增資案，代表國際大廠看好台灣，今年經濟成長率也將達到2.46％，重返亞洲四小龍之首。