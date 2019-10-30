中堅企業頒獎 霹靂布袋戲也入選

2019-10-30 04:52 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



總統蔡英文（中）親臨頒獎給19位得獎企業代表，期盼台灣有更多企業持續創新突破。 （photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 霹靂布袋戲成就卓越，獲頒贈中堅企業獎！經濟部29日於中油大樓舉行「第5屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」，總統蔡英文親臨頒獎給19位得獎企業代表，期盼台灣有更多企業持續創新突破，並深耕專業領域，以建立在客戶心中無可取代的地位，讓「台灣實力」得以持續壯大。

其中「霹靂布袋戲」已是台灣文化的一部分，霹靂國際多媒體本次得獎，除象徵政府對文化影視產業的重視，也顯示布袋戲被看好成為進軍國際的潛力股。

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霹靂布袋戲風靡台灣也享譽國際，豐富的文化底蘊及發展潛力獲頒卓越中間企業獎。

台灣經濟隱形冠軍

經濟部長沈榮津表示，得獎企業都是在特定領域有優異表現，是我國經濟的隱形冠軍，期許未來持續厚實競爭力。台灣產業聚落完整，擁有晶圓代工及高階自行車等世界一流的產業，政府還積極推動「5加2產業創新計劃」，深耕特定領域的潛力企業更應該重點扶植，讓台灣中堅企業在全球市場的影響力愈來愈大。

統計至今共5屆、290間潛力中堅企業（包括62間卓越中堅企業），不僅在平均營收及EPS等經營績效表現亮眼，7年來已帶動投資約2,378億元，創造就業人口31,340人。此外，適逢中美貿易戰的國際情勢，行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，其中有26間中堅企業回台投資，金額達641億元，創造就業6,200人，都帶來不可或缺的經濟貢獻。

中堅企業得獎者

獲獎者有元太科技工業、台灣聯鋼、禾伸堂企業、均豪精密工業、志聖工業、宜特科技、皇盈企業、盈錫精密工業、祥圃實業、富田電機、智邦科技、順德工業、錩新科技、鈺統食品、霹靂國際多媒體等15間企業；另有友善職場優良中堅企業：普萊德科技、錸寶科技、盈錫精密工業及廣美科技等4間企業。

均豪精密為全球最大LCD包裝設備商，106年運用工業局「產業升級創新平台輔導計畫」，首創結合全域式晶圓翹曲量測模組與白光干涉三維檢測系統，開發高速2.5D/3D IC Wafer Bump Height量測設備，除有效提升設備功能，未來3年預計增加約7億元營收，並可扭轉長期依賴國外半導體設備製造商壟斷市場的情形。

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