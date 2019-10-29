蔡英文頒磐石獎 得獎人都有一個共同點

2019-10-29 18:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



經濟部於29日舉辦「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，由總統蔡英文頒獎給16家獲獎的中小企業。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 今年磐石獎共16家海內外台商得獎，成為全國的中小企業典範！經濟部於29日舉辦「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，總統蔡英文說，台灣的中小企業有靈活變通的思維，是台灣走向「創新經濟」的優勢。

蔡：堅持創新

據WEF（世界經濟論壇）最新報告，台灣與德國、美國、瑞士持續並列全球4大創新國；競爭力排名則比去年再上升1名，列全球第12名。蔡英文強調，面對美中貿易戰，我們要用行動證明，「只要堅持創新，我們不僅能突破難關，更能向世界證明台灣的優秀。」

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蔡英文提到，歷屆磐石獎得獎人都有一個共同的特色，就是「勇於創新」，透過經營管理、技術，乃至於行銷模式的各種創新，企業才能夠保持獲利、持續成長，同時為社會創造更好的就業機會。

蔡英文指出，政府已推出「中小企業千億融資保證專案」；本月啟動的「林口新創園」已吸引破百家加速器與新創業者進駐；因應台商回台投資，政府也提出「投資台灣三大方案。」並強調，政府將會積極推動「新南向政策」，協助企業多國布局，也透過多元合作，帶領更多中小企業共同開拓國際市場。

經部：展現彈性靈活

第28屆「國家磐石獎」由大光長榮機械公司等10家企業獲獎，產業領域包含出版業、生技醫療、機械設備、綠能環保、工業電腦等。經濟部說明，此獎項須運用中小企業彈性靈活特性，掌握企業核心優勢和關鍵技術，方可通過評審，成為全國中小企業之典範。此外，經濟部中小企業處將於本年度安排5場「得獎企業觀摩」，可至國家磐石獎網站報名。

第21屆「海外台商磐石獎」則分別由來自馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、巴西和越南，共6家台商奪得，產業範圍涵蓋傢俱製造、金屬及塑膠零件、不動產興建規劃等。

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