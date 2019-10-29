親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

蔡英文頒磐石獎 得獎人都有一個共同點

2019-10-29 18:11台灣醒報 記者張元融╱台北報導

經濟部於29日舉辦「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，由總統...
經濟部於29日舉辦「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，由總統蔡英文頒獎給16家獲獎的中小企業。（photo by張元融／台灣醒報）
分享
今年磐石獎共16家海內外台商得獎，成為全國的中小企業典範！經濟部於29日舉辦「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，總統蔡英文說，台灣的中小企業有靈活變通的思維，是台灣走向「創新經濟」的優勢。

蔡：堅持創新

據WEF（世界經濟論壇）最新報告，台灣與德國、美國、瑞士持續並列全球4大創新國；競爭力排名則比去年再上升1名，列全球第12名。蔡英文強調，面對美中貿易戰，我們要用行動證明，「只要堅持創新，我們不僅能突破難關，更能向世界證明台灣的優秀。」

蔡英文提到，歷屆磐石獎得獎人都有一個共同的特色，就是「勇於創新」，透過經營管理、技術，乃至於行銷模式的各種創新，企業才能夠保持獲利、持續成長，同時為社會創造更好的就業機會。

蔡英文指出，政府已推出「中小企業千億融資保證專案」；本月啟動的「林口新創園」已吸引破百家加速器與新創業者進駐；因應台商回台投資，政府也提出「投資台灣三大方案。」並強調，政府將會積極推動「新南向政策」，協助企業多國布局，也透過多元合作，帶領更多中小企業共同開拓國際市場。

經部：展現彈性靈活

第28屆「國家磐石獎」由大光長榮機械公司等10家企業獲獎，產業領域包含出版業、生技醫療、機械設備、綠能環保、工業電腦等。經濟部說明，此獎項須運用中小企業彈性靈活特性，掌握企業核心優勢和關鍵技術，方可通過評審，成為全國中小企業之典範。此外，經濟部中小企業處將於本年度安排5場「得獎企業觀摩」，可至國家磐石獎網站報名。

第21屆「海外台商磐石獎」則分別由來自馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、巴西和越南，共6家台商奪得，產業範圍涵蓋傢俱製造、金屬及塑膠零件、不動產興建規劃等。

【更多精采內容，詳見

台商蔡英文
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54

韓辦批夜市券 經濟部反駁：已帶動7000萬商機

2019-10-29 17:26

夫妻土地贈與不減 每年仍有3.7萬件

2019-10-29 14:48

中市府要中火減煤4成 台電：若開罰違信賴原則

2019-10-29 14:17

中火一再排毒水 盧秀燕轟「州官放火」

2019-10-29 13:12

打農業牌 蔡總統宣布將再投入8億元補助大型農機

2019-10-29 12:46

遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排

2019-10-29 12:11

中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？

2019-10-29 11:47

台中市環保局：中火明年1月底要減煤4成

2019-10-29 11:00

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-10-29 09:13

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將

2019-10-29 00:32

「盼給改善時間」台電估：不影響中火供電

2019-10-29 00:28

中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋

2019-10-29 00:20

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

名家觀點／健康經濟學抬頭

2019-10-29 00:06

資金匯回預審機制成熟 流程加速

2019-10-29 00:03

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

中火遭罰6,000萬 經部保證供電不受影響

2019-10-28 23:40

資金匯回 申請金額衝158億

2019-10-28 23:38

黃藍燈連九亮…景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:28

中市府開罰6,000萬 台電擬提行政救濟

2019-10-28 23:26

Google來台第二波增資260億元 投審會批准

2019-10-28 18:15

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...

2019-10-28 21:44

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

2019-10-29 11:33

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

張國煒：星宇2021年大爆發 機隊將達12架

2019-10-29 00:09

中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將

2019-10-29 00:32

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

2019-10-29 15:39

全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬

2019-10-29 11:06

國籍航空 將添六航線

2019-10-29 00:09

超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%

2019-10-28 23:31

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

史無前例！三星手機委託陸廠代工

2019-10-28 23:33

蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠

2019-10-28 23:45

日圓貶 工具機、矽晶圓廠憂

2019-10-28 23:41

尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50

租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠

2019-10-29 09:00

三星記憶體擴產 台廠警戒

2019-10-28 23:54

尚志派息590元 大同31億落袋

2019-10-29 00:13

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 07:48

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？

2019-10-29 11:47

海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物

2019-10-28 21:13

中菲行組織變革 不設CEO

2019-10-29 00:27

日圓重貶 工具機業哀號：只有挨打的份

2019-10-28 23:47

開發金董事會成員 敲定

2019-10-29 00:18

資金匯回 申請金額衝158億

2019-10-28 23:38

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17

中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋

2019-10-29 00:20

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

銀行搶日圓貶值商機 換匯享好康

2019-10-28 23:40

2千免稅有漏洞 淘寶、蝦皮貨品明年起嚴查

2019-10-28 23:55

Google增資260億 投審會准了

2019-10-29 00:06

百大管理學碩班 台三校上榜

2019-10-29 00:07

淘寶台灣上線 稅都跑不掉

2019-10-28 22:50

三星重啟記憶體投資 提前卡位

2019-10-29 00:01

遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排

2019-10-29 12:11

智財、商業法院合併 過頭關

2019-10-28 22:51

政策轉彎 公司名義補習班免營業稅

2019-10-29 00:03

三星記憶體擴產 DRAM業界緊盯庫存變化

2019-10-28 23:33

張國煒：開航倒數 有信心準時起飛

2019-10-29 00:09

年薪百萬 銀行菁英房貸禮遇破盤價最低1.56%

2019-10-28 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top