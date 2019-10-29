元太科技 獲第5屆卓越中堅企業奬

2019-10-29 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



E Ink元太科技今（29）日獲經濟部頒發第5屆中堅企業獎的「卓越中堅企業獎」，元太科技營團隊的精實且高效營運管理，持續精進電子紙技術與拓展電子紙應用，推動公司穩健成長的成果，獲得專業評審團的肯定。

行政院核定「推動中堅企業躍升計畫」，設立中堅企業獎項，主要目的在鼓勵於特定領域具有關鍵或獨特性之技術，在產品與服務上具有獨特性，持續專注於本業且深耕技術，並具有國際競爭力的隱形冠軍為「中堅企業」。

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元太科技以領先產業的技術研發與重視人才培育訓練，為公司發展建構穩固的發展基礎。在研發方面，元太科技於全球設立4座研發中心，持續投入研發投資及全球專利布局，近5年來研發相關計畫總計投入之研究經費平均佔營收比重高達13%，擁有全球累計超過5,000個專利以上。同時，元太科技將員工視為企業最重要的資產，注重人才培育訓練，以系統性的核心職能規畫培育人才，提升整體競爭力並推動公司持續成長。