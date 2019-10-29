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韓辦批夜市券 經濟部反駁：已帶動6000萬商機

2019-10-29 17:26聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

第二波500萬張夜市券10月中發放。 圖／聯合報系資料照片
第二波500萬張夜市券10月中發放。 圖／聯合報系資料照片
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行政院決定加碼發放第二波夜市抵用券，韓國瑜競選辦公室今以「杯水車薪」批評夜市券。經濟部今表示，夜市券方案上路才短短一個多月，估計已帶動6000萬商機，尤其在東部及南部等重點區域，更創造可觀的旅遊住宿及消費效益，「因為選舉到了，就把攤商朋友增加3到4成的業績講成『杯水車薪』，或是反對政府協助攤商帶動消費人潮的政策，經濟部只能表達遺憾。」

經濟部中部辦公室今日表示，夜市券截至10月27日為止，已回收超過47萬張，估計已帶動6000萬商機。另針對發出182萬張，只回收47萬張，中辦也指出，夜市券的使用期限到年底，已領取的民眾還有時間使用。同時，夜市券是以增加誘因的方式，引導國旅住宿人潮前去夜市消費，帶動庶民經濟，民眾仍會考量自己的喜好做旅程安排。

中辦強調，經濟部持續規畫夜市券的分批發放，但要特別澄清的是，夜市券只有在民眾持券到 有「歡迎使用夜市消費抵用券」標示的攤商消費之後，政府才會回收撥款，不是一寄發給旅宿業就撥款，所以不會浪費。

中辦表示，夜市券是用旅遊來連結消費，全台灣已經有將近8000家旅館及民宿參與，包括高雄六合夜市、花蓮東大門夜市、台北寧夏夜市等各知名夜市，都陸續透過媒體表示，夜市券政策對帶動消費有幫助，甚至讓業績上升3到4成。

夜市經濟部
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