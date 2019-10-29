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沈榮津：擬盤點南部六縣市土地 兩年供540公頃產業用地

2019-10-29 14:53經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

經濟部長沈榮津今（29）日表示，針對企業五缺土地部分，經濟部未雨綢繆，考慮到一兩年後會有土地需求，因此請工業局從彰化以南六個縣市整備，每縣市都先開發90公頃土地，避免因超過100公頃須二階環評較花時間，預計兩年內可提供540公頃土地，給回台投資的台商

沈榮津今日出席台商資金返鄉投資論壇活動，並表示在美中貿易摩擦的情況下，台商也利用此機會檢討生產基地的布局、市場全球化布局，因此行政院、經濟部相當珍惜此次機會，針對台商回台擬定「歡迎台商回台投資行動方案」，並透過投資台灣事務所，讓台商回台投資更順遂。

沈榮津表示，政府擬定「投資台灣三大方案」，包括很受歡迎的歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案。他說，方案補貼銀行手續費，針對中小企業維持1.5％，對非中小企業則是20億元以內0.5％、20億元至100億元0.3％、逾100億元0.1％。

沈榮津說，上述的歡迎台商回台投資方案，預計在三年內能吸引1兆元投資、創造9萬個就業機會；根留台灣企業方案，則估計在2.5年的時間中，創造1,500億元投資、1.2萬個就業機會；中小企業方案則預計帶動250億元投資、帶動2,000個就業機會。

沈榮津列舉指出，政府也藉此次機會訂定資金匯回專法，提供優惠稅率，要有效引導這些資金流向產業發展，並藉由產創條例的修法，讓企業期待的未分配盈餘有租稅優惠，盼能夠再帶動新一波投資，並帶動產業轉型。

沈榮津說明，目前「歡迎台商回台投資行動方案」已經吸引新台幣6,223億元資金回台，可能很快就可以達標7,000億元，目前投資台灣事務所掌握還有30幾案，另外還會有1,800多億元，合約7,800億元，到年底可期待達到8,000億元。

沈榮津表示，針對企業五缺部分，首波台商回台土地使用主要將過去閒置廠房活化，但考慮到一兩年後會有土地需求，因此請工業局從彰化以南6個縣市整備，每縣市先開發90公頃土地。

沈榮津說，為了避免因超過100公頃須二階環評比較花時間，因此先開發90公頃土地，每90公頃可建廠的有70公頃，預計兩年內提供540公頃土地，這部分還要向行政院報告。

沈榮津接著表示，不僅土地，政府在水、電都準備好，包括未來半導體的投資還會有2.7兆元，而且勞動部針對人力部分，也給企業方便，可先用外勞，並在一年內補好本勞的部分，讓生產線開得起來。

台商沈榮津
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