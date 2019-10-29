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新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

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打農業牌 蔡總統宣布將再投入8億元補助大型農機

2019-10-29 12:46經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

蔡英文總統今（29）日至桃園出席「大型農機具展」時表示，政府每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息、已投入8億元補助小型農機計畫，未來將再投入8億元補助大型農機計畫，完成最後一塊拼圖，讓農機補助制度全面正式到位，帶領台灣農業走向智慧化、自動化，成為農友們最有力的幫手，讓台灣農業持續在國際上打響品牌。

總統表示，今天是台灣農業的大日子，也是她上任以來推動農業自動化、機械化，非常重要的里程碑。上一次有總統親自校閱大型農業機具，已經是40年前的事情。這幾十年來，台灣農業面臨各種挑戰，也不斷的進步。

她提及，上任三年以來，台灣農業已經在農委會主委陳吉仲的帶領，及農民朋友共同攜手下，拚出相當不錯的成績。臺灣整體農產外銷總產值，創下20年來新高，而且還不斷成功開拓很多市場，包括中東市場、新南向市場這些新興市場。此外，今年水果外銷也破紀錄，台灣的芭樂也是第一次有機會進軍美國市場。

總統強調，生意做這麼好，一定就更需要有功能強大的農機來提升競爭力。俗話說「工欲善其事，必先利其器」，就是這個意思。尤其現在所有產業都講求要機械化、自動化、智慧化，政府也絕對要帶領農業走向智慧化、自動化的升級創新。

總統正式宣布，政府會推出「大型農機補助專案」，來做農友最有力的幫手；這一次總共會投入8億元補助曳引機、收穫機這兩項非常重要的大型農機項目。等一下要看到的19台大型農機，功能都非常強大。

她說，曳引機的部分，現在不只馬力都很夠，而且還可以提供更多樣的附掛機具設備，像是噴藥機或是施肥器，讓機具可以更多功能、多用途。其中碩文公司進口的「新荷蘭T8.435」機型，有GPS自動導航系統，而且有435馬力，是亞洲最大。

總統表示，她知道還是有很多農友家裡沒有農機，或是產季的時候比較缺乏人手，政府也幫大家組織一個互助合作的網絡，讓大家可以互相幫忙。農委會從去年開始，輔導14個地區成立農業機械耕作服務協會，整合超過1,000位機耕業者加入會員，同時提供農友機械跟人力的耕作租賃服務。

總統指出，政府另外打造了「農業機械耕作服務」平台，現在上網公開、提供服務的大型農機超過4,000台，大家只要用網路查詢，就可以找到機耕業者來協助。最後，總統說，等一下我們會看到很多大型農機，絕對可以成為農友們最有力的幫手。希望大家跟我們一起繼續努力，讓台灣農業在國際上繼續打響品牌。

農業農委會
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