中火一再排毒水 盧秀燕轟「州官放火」

2019-10-29 13:12 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



盧秀燕對於中火身於國營事業，不但帶頭一再污染環境，中央卻持續放任中火如此作為，要求中央說清楚請明白。（photo by 台中市政府新聞局） 分享 facebook

「為維護市民健康，決不手軟和妥協」，台中市環保局不到一年內查獲台電中火7次排放水污染嚴重超標，台中市長盧秀燕29日在市政會議上以嚴峻的口吻要求中央及台電要說清楚、講明白，為何一個經濟部國營事業敢帶頭嚴重污染？「只准州官放火」，如何叫人民和被查緝的民間業者服氣？

國營事業帶頭汙染

盧秀燕對於中火一再排放有毒廢水且嚴重超標，顯得相當憤慨。她表示，最近查到中火排放水中查到硼嚴重超標，從硝酸鹽氮到硼，不但污染海域，也污染海洋食物鏈，嚴重影響民眾健康。一個百分之百的國營事業，竟然帶頭排放各種有毒污水，實在非常不應該。

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每次查到都嚴重超標，「還要民眾忍耐犧牲到什麼時候？」，還要責怪地方機關不應該積極查緝，這是典型的中央執政傲慢與特權，「只准州官放火，不許百姓點燈」。盧秀燕說，相對的，被稽查的民間業者和民眾，「他們怎麼會服氣！」

盧秀燕指出，不到一年內查到7次，卻沒有看到中央政府或台電，向國人、中部地區和台中民眾說清楚講明白，到底為何會經常性的排放有毒污水？只見中央政府、經濟部或台電以地方政府嚴格查緝是「找麻煩」，又以會影響發電量恐嚇大家，這種漠視環境保護和民眾健康的態度，「真是令人失望」。

中央放任重罰無用

台中市環保局在10月7日公布，中火今年度已被查到5次違規，上半年包括1月及3月共3次硝酸鹽氮嚴重超標；4月有1次懸浮固體超標達2倍；今年9月，環保局又查出硼超標24倍；至9月底合計已5次查獲嚴重水污染，屬情節重大者。環保局當時要求中火硼排放嚴重違規提出陳述意見，不排除開罰2000萬元。

28日環保局又公布，10月24日抽驗中火1-4號及9-10號機組的放流水，硼竟然又分別超標達26及28倍；不到一年合計已查獲7次嚴重違規。環保局決定，就最近3次嚴重污染行為，開罰6千萬元。而盧秀燕對於中火身於國營事業，不但帶頭一再污染環境，中央卻持續放任中火如此作為，將地方政府依法處置視為「找麻煩」，感到不可思議及憤慨。

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