遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排

2019-10-29 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



台電表示，台中電廠全廠將透過廠內循環方式，放流水達標前留廠不外排，滴水不漏。直到12月新廢水場完成，放流水檢測達標後才會開始排放。。圖／台電提供 分享 facebook 面對台中電廠放流水硼超標問題，在確保供電無虞前提下，台電今（29）日表示，台中電廠全廠將透過廠內循環方式，放流水達標前留廠不外排，滴水不漏。直到12月新廢水場完成，放流水檢測達標後才會開始排放。

台電指出，台中電廠發電過程中生產廢水，會經過層層處理，降低廢水中的汙染物，直到符合標準，才會透過「放流水排放口」外排。此次「硼」超標的部分，是經過廢水處理後，仍無法滿足106年新放流水標準的放流水，為此台電公司已規劃各項改善措施。

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台電表示，目前台中電廠第1至4號機、第5至8號機、第9及第10號機，各有一個放流水排放口，因新廢水場除硼改善於12月才能完成與測試運轉，因此放流水的硼檢測值超標。

為改善此問題，台電今天宣布，在穩定供電與環保優先的考量下，台電將全力進行相關調度工作，實行權宜之計，將「源頭進行製程循環」方式擴大運用至第1至4號、第9及第10號機組，達到台中電廠全廠今年12月前不排放放流水的目標。

此外，台電也表示，已於昨（28）日下午針對新廢水處理場的水汙染防治措施變更提出申請，希望台中市政府能協助盡早核發，以利新廢水處理場能如期運轉，讓台中電廠放流水問題能獲得根本解決。