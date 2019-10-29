中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？
2019-10-29 11:47
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
台中市環保局昨開罰台中火力電廠3張共6000萬元罰單後，今天祭出第二招，台中市環保局副局長陳宏益說，市府在今年10月22日發函中火，到明年1月25日前，全年生煤使用量要降到1104萬公噸，如果超過將開罰50萬至2000萬元。對此，台電回應，台中市府原本已核發中火108年全年用煤量1600萬噸許可，10月22日發函要求中火，到明年1月25日前，全年生煤使用量要降到1104萬公噸，試問如此短的時間，要台電如何因應？
台中市環保局副局長陳宏益說，中火今年1月迄今的生煤使用量，已經超過1000萬公噸，到明年1月底前還有3個月，呼籲中火要調節生煤使用量，只要超過生煤條例的限制，市府將依空汙法開罰。
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台電說明，台電肩負全民穩定供電責任，已在能力範圍內，全力減煤，今（108）年9月起進入空汙季，火力電廠降載幅度持續擴大，台中電廠9月減發度數為去年同期的5.4倍，盼中市府能看見台電在兼顧穩定供電與環境保護的努力。
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