韓國瑜喊拚二林精機園區 環保署：請尊重環評制度
2019-10-29 09:26
經濟日報 記者翁至威
／即時報導
高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜昨（28）日前往彰化縣二林鎮參加二林精密機械園區說明會，並承諾為二林精密機械園區全力打拚。環保署今（29）日特別發出新聞稿，呼籲各界應尊重環評制度對環境保護的把關。
彰化縣政府前於2014年6月提出「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響說明書」至環保署審查，並表示自願進入第二階段環境影響評估，經環保署於同年7月提環評委員會討論後決議「應繼續進行第二階段環境影響評估」。
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彰化縣政府之後經經濟部在2018年7月轉送「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響評估報告書初稿」至環保署，經環保署召開2次專案小組初審會議，建議認定不應開發，之後再提環保署2019年3月27日環評委員會第351次會議討論，決議補充相關資料後送專案小組再審。
環保署再分別於2019年6月27日及10月3日召開兩次專案小組初審會議，但因仍有「基地滯洪」「土壤液化潛勢評估」「用水量估算」「再生水去化」等議題仍有疑義，尚無法做成判斷，故決議「補正後再審」。
環保署表示，彰化二林精機產業園區開發與否，請各界尊重環評審查制度及其保護環境的目的，並請彰化縣政府詳實就前述環境議題確實補充資料，釐清對環境之影響，並妥善訂定環境保護對策。
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