新台幣開盤 貶值0.8分

相關新聞
台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權2019-10-29 06:28
中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看2019-10-29 00:16
中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將2019-10-29 00:32
「盼給改善時間」台電估：不影響中火供電2019-10-29 00:28
中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋2019-10-29 00:20
發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月2019-10-29 00:17
名家觀點／健康經濟學抬頭2019-10-29 00:06
資金匯回預審機制成熟 流程加速2019-10-29 00:03
連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場2019-10-28 23:50
中火遭罰6,000萬 經部保證供電不受影響2019-10-28 23:40
資金匯回 申請金額衝158億2019-10-28 23:38
黃藍燈連九亮…景氣疲弱 擴及勞動市場2019-10-28 23:28
中市府開罰6,000萬 台電擬提行政救濟2019-10-28 23:26
Google來台第二波增資260億元 投審會批准2019-10-28 18:15
塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀2019-10-28 15:05
中火硼超標被開罰6000萬 史上最高2019-10-28 14:24
雇傭關係判定 人格、經濟、組織屬性是關鍵2019-10-28 14:15
外送員看過來 承攬vs.雇傭…權益差很大！2019-10-28 14:14
環團失望：中火停機才能減空汙2019-10-28 13:56
中火遭罰6000萬 台電：不排除提行政救濟2019-10-28 13:55
一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事2019-10-28 12:04
排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰2019-10-28 11:53
中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」2019-10-28 11:53
中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟2019-10-28 11:38
共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式2019-10-28 10:57
中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍2019-10-28 10:26
中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響2019-10-28 10:26
中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電2019-10-28 10:13
東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面2019-10-28 08:54
重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起2019-10-28 08:49
名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應2019-10-28 00:05
國際生醫加速器 將培植八新創2019-10-26 23:49
國家生技園區 助攻世界盃2019-10-26 23:26
台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金2019-10-26 23:16
台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞2019-10-26 23:13
台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」2019-10-26 23:13
淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資2019-10-24 13:54
3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發2019-10-17 23:35
美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點2019-10-07 18:59
熱門文章
董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...2019-10-28 21:44
影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機2019-10-28 14:04
日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元2019-10-28 10:58
中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍2019-10-28 10:26
台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權2019-10-29 06:28
中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將2019-10-29 00:32
張國煒：星宇2021年大爆發 機隊將達12架2019-10-29 00:09
國籍航空 將添六航線2019-10-29 00:09
蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠2019-10-28 23:45
史無前例！三星手機委託陸廠代工2019-10-28 23:33
日圓貶 工具機、矽晶圓廠憂2019-10-28 23:41
政策大轉彎！公司組織補習班 免課營業稅2019-10-28 18:20
Google增資260億元 投審會准了2019-10-28 17:35
超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%2019-10-28 23:31
塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀2019-10-28 15:05
台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權2019-10-29 07:48
聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡2019-10-28 11:28
張國煒開心親駕星宇首架新機 A321neo中午抵台2019-10-28 15:39
台糖畜殖場首例放流水全回收 年省200萬肥料費2019-10-28 16:11
三星記憶體擴產 台廠警戒2019-10-28 23:54
中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」2019-10-28 11:53
中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看2019-10-29 00:16
代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬2019-10-28 12:38
尚志派息590元 大同31億落袋2019-10-29 00:13
國壽攜手國泰世華 首推API網銀身分認證2019-10-28 14:40
海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物2019-10-28 21:13
發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月2019-10-29 00:17
Google來台第二波增資260億元 投審會批准2019-10-28 18:15
韓國仁川航班重新分配 台虎搶到進軍首爾2019-10-28 18:51
中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響2019-10-28 10:26
資金匯回 申請金額衝158億2019-10-28 23:38
台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應2019-10-28 13:24
中菲行組織變革 不設CEO2019-10-29 00:27
日圓重貶 工具機業哀號：只有挨打的份2019-10-28 23:47
超商雙雄 激戰微支付市場2019-10-28 14:44
租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠2019-10-29 09:00
開發金董事會成員 敲定2019-10-29 00:18
連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場2019-10-28 23:50
排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰2019-10-28 11:53
韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章2019-10-28 11:46
留言