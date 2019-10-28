法人看緯穎 目標價喊上648元

2019-10-28 23:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



凱基投顧積極啟動研究，頻頻針對熱門股喊出領先市場的新高價；繼精測、穩懋之後，該投顧最新瞄準十大高價股的緯穎（6669），預期緯穎第4季獲利顯著回升，2020年進一步較今年繳出兩成以上的增幅，目標價一舉從500元拉高到648元，刷新市場對緯穎喊出的最高目標價。

近期凱基投顧紛紛將多檔熱門股財測上修，繼精測的目標價喊上1,090元，穩懋喊460元，此次該投顧再對緯穎喊出648元的超高目標價，不僅領先各大投顧，也比下外資圈最高的摩根士丹利、對緯穎給予550元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

凱基投顧表示，緯穎預定11月初公布第3季財報，由於上季營收比第2季下滑21%，市場對緯穎表現的期待偏低，不過該投顧看好，記憶體價格下滑，加上產品組合調整，緯穎單季營益率、每股純益（EPS）將優於預期，分別達到5.1%和7.6元。

當中，緯穎9月部分伺服器出貨遞延，加上臉書於美國建設的三座資料中心可望於第4季完工，亞馬遜也啟動出貨，凱基投顧預期，緯穎第4季營收有望比第3季大增40%、年增率轉正為1%，營業利益也會比第2季跳增54%，換算單季EPS挑戰10.99元。

凱基指出，因緯穎本季表現將「超標」，其同步將今年預估EPS上修到36.01元，另2020年，預期受惠臉書和新增客戶擴建資料中心、產品組合調整，緯穎全年營收預估比今年增加26%，EPS挑戰43.18元，年增率達24%。