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法人看緯穎 目標價喊上648元

2019-10-28 23:32經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

凱基投顧積極啟動研究，頻頻針對熱門股喊出領先市場的新高價；繼精測、穩懋之後，該投顧最新瞄準十大高價股的緯穎（6669），預期緯穎第4季獲利顯著回升，2020年進一步較今年繳出兩成以上的增幅，目標價一舉從500元拉高到648元，刷新市場對緯穎喊出的最高目標價。

近期凱基投顧紛紛將多檔熱門股財測上修，繼精測的目標價喊上1,090元，穩懋喊460元，此次該投顧再對緯穎喊出648元的超高目標價，不僅領先各大投顧，也比下外資圈最高的摩根士丹利、對緯穎給予550元。

凱基投顧表示，緯穎預定11月初公布第3季財報，由於上季營收比第2季下滑21%，市場對緯穎表現的期待偏低，不過該投顧看好，記憶體價格下滑，加上產品組合調整，緯穎單季營益率、每股純益（EPS）將優於預期，分別達到5.1%和7.6元。

當中，緯穎9月部分伺服器出貨遞延，加上臉書於美國建設的三座資料中心可望於第4季完工，亞馬遜也啟動出貨，凱基投顧預期，緯穎第4季營收有望比第3季大增40%、年增率轉正為1%，營業利益也會比第2季跳增54%，換算單季EPS挑戰10.99元。

凱基指出，因緯穎本季表現將「超標」，其同步將今年預估EPS上修到36.01元，另2020年，預期受惠臉書和新增客戶擴建資料中心、產品組合調整，緯穎全年營收預估比今年增加26%，EPS挑戰43.18元，年增率達24%。

整體凱基投顧看好，緯穎業績爆發，拉動評價進一步走高，除了依據最新EPS進行調整，也將未來本益比從13倍拉高到15倍，目標價升上648元。

緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照
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凱基投顧EPS
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