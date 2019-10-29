發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

台中火力發電廠放流水多次被查獲超標，台中市府昨開出三張共六千萬天價罰單，限期十二月完成改善。 圖／台中市環保局提供 分享 facebook

台中火力發電廠放流水多次超標，台中市環保局繼三月開罰最高罰金二千萬元後，九月、十月再查獲三處放流水口不合格，「硼」濃度超標廿四至廿八倍，一次比一次高，環保局昨天針對三處排放口各罰二千萬元，共計六千萬元，限期十二月底改善完成。

環保局強調，改善期間仍將持續抽查，汙染濃度不得高於前次抽驗數值，否則再罰；改善期滿後正式複查，若違規將視情況不排除再次重罰或勒令停工。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

環局稽查 放流水七次不符合標準

台中市政府反空汙，與台電、中火多次過招，環保局今年迄今七度稽查到中火放流水不符標準。環保局說，今年九月十九日查出中火五至八號機組放流水硼超標廿四倍，市府以中火多次違規、超標數值嚴重，屬情節重大，要求台電提出陳述意見；十月廿四日再到中火稽查一至四號、九至十號機組的放流水硼濃度，竟發現硼濃度更高，分別超標廿六倍、廿八倍。環保局連同九月稽查結果，一口氣開出三張二千萬元、共六千萬元天價罰單。

對於中火遭重罰，經濟部次長曾文生說，如果汙染防治沒做好，事業單位對於行政機關的裁罰要虛心檢討；中火未來方向是減煤並增加天然氣，調整與轉型需要時間，經濟部會要求台電加快腳步。

台電質疑 為罰而罰擬提行政救濟

台電表示，針對中火一至四號機及九、十號機尚未收到檢測結果，且台中市府未依法給台電陳述意見的機會，就逕行裁罰四千萬元，台電質疑是「為罰而罰」，不排除提起行政救濟。

台中市環保局長吳志超表示，市府九月查獲中火放流水硼超標後，十月發現其他兩處也超標，為避免中火持續排放汙染影響市民健康，依照行政程序法規定，對於已經相當客觀的事實，得不再提供陳述意見機會，超標事實也已無法改變，因此直接裁罰。

台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

他說，依照水汙染防治法第五十八條規定，同一事業有數個放流水口可分別裁罰；中火三個放流水口稽查結果不符標準，在中火未完成改善前，應承諾機組減產，進行全場改善，改善水汙染時不能造成空汙排放。

環團失望 政府只是把錢換個口袋

對於中火放流水「硼」超標，市府裁罰六千萬元，環保團體表示失望，認為只是把錢從政府的左口袋換到右口袋，對人民沒有實質幫助，中火應落實在明年一月底前減煤四成。