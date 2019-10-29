親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17聯合報 記者洪敬浤黃寅沈婉玉江睿智／連線報導

台中火力發電廠放流水多次被查獲超標，台中市府昨開出三張共六千萬天價罰單，限期十二...
台中火力發電廠放流水多次被查獲超標，台中市府昨開出三張共六千萬天價罰單，限期十二月完成改善。 圖／台中市環保局提供
分享

中火力發電廠放流水多次超標台中市環保局繼三月開罰最高罰金二千萬元後，九月、十月再查獲三處放流水口不合格，「硼」濃度超標廿四至廿八倍，一次比一次高，環保局昨天針對三處排放口各罰二千萬元，共計六千萬元，限期十二月底改善完成。

環保局強調，改善期間仍將持續抽查，汙染濃度不得高於前次抽驗數值，否則再罰；改善期滿後正式複查，若違規將視情況不排除再次重罰或勒令停工。

環局稽查 放流水七次不符合標準

台中市政府反空汙，與台電、中火多次過招，環保局今年迄今七度稽查到中火放流水不符標準。環保局說，今年九月十九日查出中火五至八號機組放流水硼超標廿四倍，市府以中火多次違規、超標數值嚴重，屬情節重大，要求台電提出陳述意見；十月廿四日再到中火稽查一至四號、九至十號機組的放流水硼濃度，竟發現硼濃度更高，分別超標廿六倍、廿八倍。環保局連同九月稽查結果，一口氣開出三張二千萬元、共六千萬元天價罰單

對於中火遭重罰，經濟部次長曾文生說，如果汙染防治沒做好，事業單位對於行政機關的裁罰要虛心檢討；中火未來方向是減煤並增加天然氣，調整與轉型需要時間，經濟部會要求台電加快腳步。

台電質疑 為罰而罰擬提行政救濟

台電表示，針對中火一至四號機及九、十號機尚未收到檢測結果，且台中市府未依法給台電陳述意見的機會，就逕行裁罰四千萬元，台電質疑是「為罰而罰」，不排除提起行政救濟。

台中市環保局長吳志超表示，市府九月查獲中火放流水硼超標後，十月發現其他兩處也超標，為避免中火持續排放汙染影響市民健康，依照行政程序法規定，對於已經相當客觀的事實，得不再提供陳述意見機會，超標事實也已無法改變，因此直接裁罰。

台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片
分享

他說，依照水汙染防治法第五十八條規定，同一事業有數個放流水口可分別裁罰；中火三個放流水口稽查結果不符標準，在中火未完成改善前，應承諾機組減產，進行全場改善，改善水汙染時不能造成空汙排放。

環團失望 政府只是把錢換個口袋

對於中火放流水「硼」超標，市府裁罰六千萬元，環保團體表示失望，認為只是把錢從政府的左口袋換到右口袋，對人民沒有實質幫助，中火應落實在明年一月底前減煤四成。

中火超標台電台中市罰單火力發電廠
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

中市環保局長…揪空汙悍將 另闢「水戰場」

2019-10-29 00:32

「盼給改善時間」台電估：不影響中火供電

2019-10-29 00:28

中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋

2019-10-29 00:20

Google來台第二波增資260億元 投審會批准

2019-10-28 18:15

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

中火硼超標被開罰6000萬 史上最高

2019-10-28 14:24

雇傭關係判定 人格、經濟、組織屬性是關鍵

2019-10-28 14:15

外送員看過來 承攬vs.雇傭…權益差很大！

2019-10-28 14:14

環團失望：中火停機才能減空汙

2019-10-28 13:56

中火遭罰6000萬 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 13:55

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 12:04

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 11:38

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-28 10:57

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:54

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-28 08:49

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

三個新思維 因應貨幣政策變局

2019-10-27 23:15

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...

2019-10-28 21:44

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

Google增資260億元 投審會准了

2019-10-28 17:35

政策大轉彎！公司組織補習班 免課營業稅

2019-10-28 18:20

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

台糖畜殖場首例放流水全回收 年省200萬肥料費

2019-10-28 16:11

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

張國煒開心親駕星宇首架新機 A321neo中午抵台　

2019-10-28 15:39

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

國壽攜手國泰世華 首推API網銀身分認證

2019-10-28 14:40

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

Google來台第二波增資260億元 投審會批准

2019-10-28 18:15

海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物

2019-10-28 21:13

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

超商雙雄 激戰微支付市場

2019-10-28 14:44

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

燃煤成本降 水泥獲利看升

2019-10-28 14:44

韓國仁川航班重新分配 台虎搶到進軍首爾

2019-10-28 18:51

5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

2019-10-28 12:07

外送員看過來 承攬vs.雇傭…權益差很大！

2019-10-28 14:14

台灣夏普擬提高對震旦電信持股 納入子公司

2019-10-28 14:09

中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 11:38

台股居高思危 股票投資消費信心跌至4個月低點

2019-10-28 12:12

兩岸客戶分流 誠美材昆山新產線2020年首季量產

2019-10-28 13:31

燿華集團會長張平沼 獲台北大學第一屆「卓越貢獻獎」

2019-10-28 13:15

竹縣文化基金會董事長交接 科技人宣明智首度任董事

2019-10-28 18:01

外資上週買超鴻海最多 賣超友達居冠

2019-10-28 14:03

境外資金專法匯回案件 申請金額破百億達158億元

2019-10-28 11:46

晶豪科矽力-KY海華報喜 搶進百度智慧音箱供應鏈

2019-10-28 12:37

豐興廢鋼價 連2周上揚

2019-10-28 14:44

華研擴大影視音合作拚綜效 明年推2位以上新人

2019-10-28 14:22

穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

2019-10-28 11:37

美光 發表最新企業級和消費級SSD

2019-10-28 12:08

中火硼超標被開罰6000萬 史上最高

2019-10-28 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top