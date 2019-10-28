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竹科宜蘭園區二期標準廠房動​土 科技部長許下三承諾

2019-10-28 23:11經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

科技部部長陳良基今（28）日表示，他上任後即將宜蘭園區招商列為施政的重中之重。他昨天並對宜蘭鄉親做出三個承諾，包括：要爭取環評通過，引進高科技廠商；要結合宜蘭當地文化、特質發展宜蘭園區，以及深耕人才的經營與交流，形成高科技人才聚集園區。

竹科管理局今日舉行宜蘭科學園區第二期標準廠房新建工程開工動土典禮，科技部長陳良基、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、宜蘭大學校長吳柏青及竹科管理局局長王永壯等及多位縣議員等各界貴賓約150人蒞臨祝賀，見證宜蘭科學園區歷史性的一刻。

陳良基指出，宜蘭具有得天獨厚的條件，宜蘭園區是第一個以軟體為主軸的科學園區，為加速新興產業聚落的形成與落地，園區產業將依據政府提出的產業創新計畫與科學園區十年規劃藍圖，並結合在地產業，鏈結學研能量，引進新興技術，期能創造創新聚落並促進在地產業轉型。他肯定竹科管理局的努力，並期許科管局同仁持續努力，締造更好的招商績效。

宜蘭園區在2005年5月16日獲得行政院同意籌設，後來由於環評限制不得量產，招商進度緩慢，在科技部指導之下，科管局積極擬定各種招商策略，包括爭取放寬環評的限制、成立專案會議規劃各項行銷活動並定期檢討、建置新創基地「蘭青庭」等，在2018年5月成立專案小組專責招商，積極辦理招商會、參與相關商展以藉機行銷宜蘭園區。

宜蘭園區各項工作展現成效，近3年核准入區廠商每年成長約6成，目前已有 27家廠商進駐，總投資金額約22億元，標準廠房出租率已超過9成，蘭青庭進駐率100%，且成立不到1年，即有新創團隊轉為科學事業，目前正在重辦環評，爭取開放研發產業中的生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業能夠量產，以加速招商，宜蘭園區的發展前景可期。

宜蘭縣長林姿妙致詞時，期許科管局能解決招商問題，繁榮地方商業，提供良好投資環境留住人才在宜蘭生活發展。立委陳歐珀表示，宜蘭有最乾淨的空域，目前正積極推動無人機產業，希望宜蘭園區環評通過之後可以引進相關產業，帶動地方發展。宜蘭大學校長吳柏青表示，大學和園區關係緊密，宜大城南校區工程即將啟動，未來除了和園區一起發展，也會成為具有宜蘭文化特色的校園。

宜蘭園區第一期標準廠房啟用3年即將滿租，第二期標準廠房將興建地上5層地下1層的建築，完工後總樓地板面積1萬3,172平方公尺，可提供41單元標準廠房（25坪廠房16單元、50坪廠房20單元、100坪廠房4單元、200坪廠房1單元)），預計2021年7月完工，將持續提供國內高科技產業使用，吸引更多優質的公司進駐宜蘭園區，更能創造宜蘭的就業機會，帶動地方發展。

竹科管理局28日舉行宜蘭科學園區第二期標準廠房新建工程開工動土典禮，科技部長陳良...
竹科管理局28日舉行宜蘭科學園區第二期標準廠房新建工程開工動土典禮，科技部長陳良基、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、宜蘭大學校長吳柏青及竹科管理局局長王永壯等，出席動土典禮並見證宜蘭科學園區歷史性的一刻。科管局／提供
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竹科管理局28日舉行宜蘭科學園區第二期標準廠房新建工程開工動土典禮，科技部長陳良...
竹科管理局28日舉行宜蘭科學園區第二期標準廠房新建工程開工動土典禮，科技部長陳良基、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、宜蘭大學校長吳柏青及竹科管理局局長王永壯等，出席動土典禮並見證宜蘭科學園區歷史性的一刻。科管局／提供
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環評竹科陳良基
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