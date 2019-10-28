專家：中美簽署協議前 人民幣難突破區間盤整
2019-10-28 19:29
經濟日報 記者陳怡慈
/即時報導
交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋28日發表人民幣市場周評指出，近期中美雙方官員雖不斷放話，但在缺乏實質影響力的消息下，預估至11月APEC（亞太經濟合作會議）前，人民幣匯率仍難脫小升小貶的走勢。
施力瑋表示，短期左右人民幣匯率的要素可能轉向美元指數，尤其本周開始各大央行利率決議陸續登場，其中美國降息機率雖極高，但在現行市場已反應的前提下，關注重點將落在會後聲明是否由鴿轉鷹。
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未來一旦降息腳步就此打住，美元指數極有可能重返多頭走勢，並對人民幣後市形成壓力。
在缺乏明確指引下，上周人民幣多數時間維持在狹幅區間波動，對中美貿易的樂觀情緒一旦推升人民幣走揚，逢低購匯的需求隨即湧現，加上不時受觸底反彈的美元指數所壓抑，人民幣匯率始終難以突破區間盤整的格局。
最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約197點，收在7.0511元，升值幅度0.28%；在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約164點，收在7.0653元，升值幅度0.23%。
境內貨幣市場方面，受稅期緊縮影響，資金面偏緊格局依舊，在人行大量釋放流動性後稍獲紓解，各主要回購利率略有下滑，惟一周期限因為跨月反而逆勢上揚。
而在公開市場方面，為對沖稅期高峰並維護銀行整體流動性，人行連續5日開展逆回購交易，其中有2日金額更放量至人民幣2,000億元以上，累計單周淨投放5,600億元，創近9個月新高。
展望後市，爆量的逆回購雖然將集中於本周到期，但預估定向中期借貸便利(TMLF)亦即將於下周實施，對市場流動性供給影響有限，整體跨月資金無虞。
至於境外市場，CNH Hibor（香港人民幣拆放利率）變動不大，隔夜利率持平在2.70%，流動性大致充裕，未因月末緊縮因素導致成交價驟升。
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