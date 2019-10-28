立案初審智商法院採二級二審制、承審1億元以上案件

2019-10-28 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



司法院函請立法院審議《商業事件審理法》、《智慧財產及商業法院組織法》 等草案，立法院司法及法制委員會今（28）日完成初審，智財法院與商業法院將併為「智慧財產與商業法院」，採二審二級制，承審金額新台幣一億元以上案件，全案仍須經黨團協商，預計最快在完成立法後兩年內施行。

立法院司法及法制委員會今日下午審查商業事件審理法草案、智慧財產法院組織法修正草案。本次修法重點，包括針對專業商業事件設置專責法院，並藉由通過智慧財產法院組織法修正草案，將商業法院與智慧財產法院併為「智慧財產及商業法院」。

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本次修法重點，包括確立將商業事件與智慧財產事件合併由同一「智商法院」審理，是採二級二審制的高等法院，以提高重大商業案件與智財案件審理效能。初審草案規定，重大商業事件將由專業法官承審，適用案件為訴訟標的金額或價額在一億元以上者。

針對營業秘密保持部分，初審草案條文制定罰則，針對違反該法秘密保持命令，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金，不過此部分為告訴乃論；若專家證人於審判時有虛偽陳述，可處七年以下有期徒刑。

司法院修法說明指出，重大商業紛爭不僅影響公司股東或債權人權益，若未即時處理，更可能波及投資大眾市場和整體經商環境，降低我國經濟競爭力，所以一億元以上的商業紛爭，應交由專責法院迅速、妥適、專業處理。

經委員會條文審查程序後，並經在場立委同意下，多數條文依司法院所提草案版本通過。會議主席、召委周春米宣布，商業事件審理法草案、智慧財產及商業法院組織法修正草案業已完成審查程序，全案仍須經黨團協商。

周春米詢問本次立法、修法最快的施行日期，司法院秘書長林輝煌回答，最快預計在立法完成後兩年內施行。