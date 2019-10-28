配圖02 利斯得燈扇 國際買主青睞

2019-10-28 17:39 經濟日報 香港訊



利斯得國際股份有限公司於1998年創立「渴望」品牌，以美式風格燈飾突出於業界。1999年開始結合美國多位設計師從材料的開發，不同工藝的製作方法與色彩的搭配，走入設計與生產的結合， 產品以出口至美國市場為主，南美洲、歐洲、東南（北）亞一帶為輔。今年秋燈展推出多款結合燈與扇的產品，含有木質結構、水晶燈等多種款式。

利斯得莊董事長表示，過去的風扇，很少有照明作用，外型設計上僅能著墨在扇面的大小、造型及外觀，美觀效果有限。而此次的展品結合了「燈」多變的美觀設計與「扇」的功能，讓整體視覺重點從扇面移轉到燈飾本體。（黃偉修）

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圖說：利斯得推出一系列兼具美感與照明功能的燈扇產品，獲國際買主熱烈詢問。黃偉修／攝影