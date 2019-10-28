9月景氣對策信號 亮出連續第九顆黃藍燈
2019-10-28 16:37
經濟日報 記者林于蘅
／台北即時報導
國家發展委員會今（28）日將公布9月景氣對策信號為19分，較8月減少1分，景氣燈號亮出連續第九顆「趨弱」黃藍燈。其中，景氣領先指標經回溯修正後續呈上揚，同時指標亦持續上升，國發會表示，整體景氣仍稍顯疲弱。
國發會經濟發展處長吳明蕙指出，領先指標雖然連九月上揚，但累計增幅僅2.13%，並不明顯，未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。
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九項構成項目中，「海關出口值」則由綠燈轉呈黃藍燈，「非農業部門就業人數」由黃藍燈轉為藍燈，分數減少各一分；至於「批發、零售及餐飲業營業額」由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加一分。其餘六項指標燈號不變。
此外，吳明蕙表示，9月非農部門就業人數轉為藍燈，顯示景氣趨緩的現象已經擴及勞動市場，年增率為0.57%，為2016年10月以來最低。
國發會分析，10月以來主要國際機構調降全球今明年經貿成長率預測，其中IMF估計今年全球經濟成長率3.0%，為2009年金融海嘯以來最低水準，且先進及新興經濟體均同步走緩，加以國際貿易紛爭未解、地緣政治風險等因素，全球經濟下行風險居高不下，對我國未來景氣之影響均須密切關注。
不過，在外需方面，國際品牌智慧手機新品上市，歐美年終消費旺季屆臨，加以5G布建需求增溫，可望挹注我國出口。
展望未來，隨全球供應鏈重組趨勢加速，廠商相繼調升在台產能配置，加上主要半導體廠商近期大幅上調今年資本支出規模，且政府積極推動公共建設，優化投資環境，有利於進一步推升投資動能。此外，受惠薪資成長穩定、擴大內需相關措施成果持續發酵，有助刺激民間消費。
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