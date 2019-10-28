親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

9月景氣對策信號 亮出連續第九顆黃藍燈

2019-10-28 16:37經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

國家發展委員會今（28）日將公布9月景氣對策信號為19分，較8月減少1分，景氣燈號亮出連續第九顆「趨弱」黃藍燈。其中，景氣領先指標經回溯修正後續呈上揚，同時指標亦持續上升，國發會表示，整體景氣仍稍顯疲弱。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，領先指標雖然連九月上揚，但累計增幅僅2.13%，並不明顯，未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

九項構成項目中，「海關出口值」則由綠燈轉呈黃藍燈，「非農業部門就業人數」由黃藍燈轉為藍燈，分數減少各一分；至於「批發、零售及餐飲業營業額」由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加一分。其餘六項指標燈號不變。

此外，吳明蕙表示，9月非農部門就業人數轉為藍燈，顯示景氣趨緩的現象已經擴及勞動市場，年增率為0.57%，為2016年10月以來最低。

國發會分析，10月以來主要國際機構調降全球今明年經貿成長率預測，其中IMF估計今年全球經濟成長率3.0%，為2009年金融海嘯以來最低水準，且先進及新興經濟體均同步走緩，加以國際貿易紛爭未解、地緣政治風險等因素，全球經濟下行風險居高不下，對我國未來景氣之影響均須密切關注。

不過，在外需方面，國際品牌智慧手機新品上市，歐美年終消費旺季屆臨，加以5G布建需求增溫，可望挹注我國出口。

展望未來，隨全球供應鏈重組趨勢加速，廠商相繼調升在台產能配置，加上主要半導體廠商近期大幅上調今年資本支出規模，且政府積極推動公共建設，優化投資環境，有利於進一步推升投資動能。此外，受惠薪資成長穩定、擴大內需相關措施成果持續發酵，有助刺激民間消費。

國家發展委員會今（28）日將公布9月景氣對策信號為19分，較8月減少1分，景氣燈...
國家發展委員會今（28）日將公布9月景氣對策信號為19分，較8月減少1分，景氣燈號亮出連續第九顆「趨弱」黃藍燈。其中，景氣領先指標經回溯修正後續呈上揚，同時指標亦持續上升，國發會表示，整體景氣仍稍顯疲弱。圖／國發會提供
分享
國家發展委員會今（28）日將公布9月景氣對策信號為19分，較8月減少1分，景氣燈...
國家發展委員會今（28）日將公布9月景氣對策信號為19分，較8月減少1分，景氣燈號亮出連續第九顆「趨弱」黃藍燈。其中，景氣領先指標經回溯修正後續呈上揚，同時指標亦持續上升，國發會表示，整體景氣仍稍顯疲弱。圖／國發會提供
分享

景氣燈號國發會吳明蕙
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

中火硼超標被開罰6000萬 史上最高

2019-10-28 14:24

雇傭關係判定 人格、經濟、組織屬性是關鍵

2019-10-28 14:15

外送員看過來 承攬vs.雇傭…權益差很大！

2019-10-28 14:14

環團失望：中火停機才能減空汙

2019-10-28 13:56

中火遭罰6000萬 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 13:55

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 12:04

熱門文章

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top