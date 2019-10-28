經濟部商圈行動支付消費回饋誘人 首周交易額1,200萬元

2019-10-28 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



為加強中小型商圈的消費力道，繼夜市抵用券後，經濟部砸新台幣4.4億元推出「你消費．我回饋─商圈圈粉召集令」活動，提供使用行動支付的消費者最高20%回饋。行政院政委龔明鑫今（28）日指出，自7日實施上路一周後，交易額就達1,200餘萬元，回饋消費者130萬元，其中更有個別業者業績達到千萬元。

經濟部推動的商圈回饋措施，是為推廣行動支付普及，並活絡商圈經濟、促進商圈商業發展，經濟部與「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi拍錢包」等行動支付業者合作，針對國內商圈中小型店家，在年底前提供優惠消費回饋最高20%，每人每月最高回饋1,000元。

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龔明鑫表示，經濟部有推出行動支付商圈促進消費計畫，商圈與夜市不同，夜市在白天沒營業，而商圈則為固定商家。他說，經濟部會提供消費回饋10%，其餘則由參與方案的行動支付業者提供，根據業者提供的方案不同，回饋最高從20~35％都有。

龔明鑫表示，根據目前統計的資料顯示，從方案實施一周後，交易額達到1,200萬元，回饋給消費者達到130萬元，平均回饋率超過10%，促進不少消費。