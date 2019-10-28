親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

反送中／警媒衝突不斷 香港記者遭警方強脫面罩逮捕

全台房價漲幅排行榜出爐！ 這一區奪冠出乎意料

經濟部商圈行動支付消費回饋誘人 首周交易額1,200萬元

2019-10-28 15:41經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

為加強中小型商圈的消費力道，繼夜市抵用券後，經濟部砸新台幣4.4億元推出「你消費．我回饋─商圈圈粉召集令」活動，提供使用行動支付的消費者最高20%回饋。行政院政委龔明鑫今（28）日指出，自7日實施上路一周後，交易額就達1,200餘萬元，回饋消費者130萬元，其中更有個別業者業績達到千萬元。

經濟部推動的商圈回饋措施，是為推廣行動支付普及，並活絡商圈經濟、促進商圈商業發展，經濟部與「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi拍錢包」等行動支付業者合作，針對國內商圈中小型店家，在年底前提供優惠消費回饋最高20%，每人每月最高回饋1,000元。

龔明鑫表示，經濟部有推出行動支付商圈促進消費計畫，商圈與夜市不同，夜市在白天沒營業，而商圈則為固定商家。他說，經濟部會提供消費回饋10%，其餘則由參與方案的行動支付業者提供，根據業者提供的方案不同，回饋最高從20~35％都有。

龔明鑫表示，根據目前統計的資料顯示，從方案實施一周後，交易額達到1,200萬元，回饋給消費者達到130萬元，平均回饋率超過10%，促進不少消費。

龔明鑫透露，有的行動支付業者業績很好，其中有一家還因回饋率特別高，業績超過千萬元。

行政院政委龔明鑫說明政府近期刺激消費措施的成果。 記者鄭鴻達／攝影
行政院政委龔明鑫說明政府近期刺激消費措施的成果。 記者鄭鴻達／攝影
分享

行動支付經濟部龔明鑫
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 12:04

塗銷抵押浪擲4億？ 黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

中火硼超標被開罰6000萬 史上最高

2019-10-28 14:24

雇傭關係判定 人格、經濟、組織屬性是關鍵

2019-10-28 14:15

外送員看過來 承攬vs.雇傭…權益差很大！

2019-10-28 14:14

環團失望：中火停機才能減空汙

2019-10-28 13:56

中火遭罰6000萬 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 13:55

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 11:38

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-28 10:57

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:54

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-28 08:49

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

財經觀點／邊境市場 低利率時代不可忽視

2019-10-28 00:03

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

三個新思維 因應貨幣政策變局

2019-10-27 23:15

到底有多少同性伴侶共組家庭？主計總處迂迴調查

2019-10-27 12:34

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 11:38

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top