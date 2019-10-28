美中貿易抑低各國出口動能 經部：台出口減幅低於日韓
經濟部統計處今（28）日公布最新「台日韓出口情勢比較」，經濟部統計處表示，剔除物價因素後，我國實質出口轉正且逐季走高，雖然今年以來受美中貿易摩擦影響，需求減緩，抑低各國出口動能，而原物料及記憶體等電子零組件價格滑落，亦衝擊出口表現，但今年1~9月我國實質出口年增2.8%，南韓年減1.5%、日本年減1.7%，我國表現較日、韓佳，且逐季走高。
經濟部統計處指出，受美中貿易紛爭帶來的不確定性影響，9月我國外銷訂單與出口分別年減4.9%、4.6%，製造業生產亦年減0.7%，但隨歐美傳統年底銷售旺季、科技新品接續推出，以及全球供應鏈重組，廠商調升在台產能配置，可望挹注第4季出口及生產動能。民間消費方面中，零售及餐飲業9月營業額延續成長態勢，分別年增2.7%及1.0%。
此外，進一步在「台日韓出口情勢比較」部分，經濟部統計處指出，我國出口集中度高於日、韓，今年1~9月我國前5大出口貨品占比69.1%，南韓62.2%，日本1~8月占比66.3%，顯示南韓較我國及日本相對分散。另，1~9月我國前五大貿易夥伴合計占出口總額達86.5%，南韓、日本（1~8月）均占78.9%，顯示我國集中度相較日、韓高。
不過，因全球景氣成長動能趨緩，加上原物料價格走跌，今年以來台日韓出口多 呈衰退，其中我國1~9月出口年減2.5%，南韓年減9.8%，日本1~8月年減4.8%，我國減幅較小。
至於我國出口減幅低於日、韓的原因？經濟部統計處表示，我國今年1~9月對中國大陸及香港出口年減6.7%，主因化學品、塑橡膠製品、機械等出口減少，主因中國大陸內需放緩及國際油價下滑所致，南韓更因半導體價格大幅滑落，年減21.4%；日本（1-8月）年減7.9%。
經濟部統計處表示，我國為小型開放經濟體，對外貿易依存度較高，加上出口貨品或地區的集中度亦較日、韓高，易受國際景氣變動影響，今年我國出口雖衰退，但受惠於美中貿易戰轉單及產能移轉效應，表現優於日、韓，剔除物價因素後，更率先轉呈正成長，加上政府推動「投資台灣三大方案」，持續挹注我國投資、製造業生產、出口及就業的成長動能，使得今年上半年我國經濟成長率優於日、韓。
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