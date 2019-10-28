美中貿易抑低各國出口動能 經部：台出口減幅低於日韓

2019-10-28 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



經濟部統計處今（28）日公布最新「台日韓出口情勢比較」，經濟部統計處表示，剔除物價因素後，我國實質出口轉正且逐季走高，雖然今年以來受美中貿易摩擦影響，需求減緩，抑低各國出口動能，而原物料及記憶體等電子零組件價格滑落，亦衝擊出口表現，但今年1~9月我國實質出口年增2.8%，南韓年減1.5%、日本年減1.7%，我國表現較日、韓佳，且逐季走高。

經濟部統計處指出，受美中貿易紛爭帶來的不確定性影響，9月我國外銷訂單與出口分別年減4.9%、4.6%，製造業生產亦年減0.7%，但隨歐美傳統年底銷售旺季、科技新品接續推出，以及全球供應鏈重組，廠商調升在台產能配置，可望挹注第4季出口及生產動能。民間消費方面中，零售及餐飲業9月營業額延續成長態勢，分別年增2.7%及1.0%。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，進一步在「台日韓出口情勢比較」部分，經濟部統計處指出，我國出口集中度高於日、韓，今年1~9月我國前5大出口貨品占比69.1%，南韓62.2%，日本1~8月占比66.3%，顯示南韓較我國及日本相對分散。另，1~9月我國前五大貿易夥伴合計占出口總額達86.5%，南韓、日本（1~8月）均占78.9%，顯示我國集中度相較日、韓高。

不過，因全球景氣成長動能趨緩，加上原物料價格走跌，今年以來台日韓出口多 呈衰退，其中我國1~9月出口年減2.5%，南韓年減9.8%，日本1~8月年減4.8%，我國減幅較小。

至於我國出口減幅低於日、韓的原因？經濟部統計處表示，我國今年1~9月對中國大陸及香港出口年減6.7%，主因化學品、塑橡膠製品、機械等出口減少，主因中國大陸內需放緩及國際油價下滑所致，南韓更因半導體價格大幅滑落，年減21.4%；日本（1-8月）年減7.9%。

經濟部統計處表示，我國為小型開放經濟體，對外貿易依存度較高，加上出口貨品或地區的集中度亦較日、韓高，易受國際景氣變動影響，今年我國出口雖衰退，但受惠於美中貿易戰轉單及產能移轉效應，表現優於日、韓，剔除物價因素後，更率先轉呈正成長，加上政府推動「投資台灣三大方案」，持續挹注我國投資、製造業生產、出口及就業的成長動能，使得今年上半年我國經濟成長率優於日、韓。