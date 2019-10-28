智慧農業數位分身 入圍全球百大科技獎R&D 100 Awards

2019-10-28 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



在經濟部技術處及農委會農業試驗所的支持下，資策會「智慧農業數位分身Digital Twin Solutions for Smart Farming」入圍美國百大科技研發獎（R&D 100 Awards），在全球1,000餘項創新技術軟體與服務類激烈角逐下脫穎而出，主辦單位將於2019年12月5日在舊金山舉行頒獎典禮。

資策會跨研發團隊嘗試導入「數位分身」科技於農業數位化應用，淬取與紀錄農民養殖管理行為技術，「智慧農業數位分身技術」產品化後預期可降低農民導入成本50％、提高生產效率30％。「數位分身」技術目前全球應用案例多運用於航太、製造業，目前只有台灣與荷蘭率先投入數位分身在智慧農業的研發。

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數位科技發展快速更迭，傳統領域產業走向「智慧化產業」，如何對症下藥，選擇與導入有效科技，才是領域產業數位轉型關鍵課題。台灣農業技術聞名全球，不過，在智慧農業解決方案的導入，對80％小農為主的台灣農業而言，是一項難以負擔的成本，同時負責經濟部技術處「數位分身計畫」與農委會農業試驗所「智慧農業計畫」研發計畫，資策會評估數位分身技術導入對於農業數位轉型其效益應更甚單純AI應用。

資策會數位服務創新研究所協理蘇偉仁表示，AI+HI人機跨智協作已經是未來工作趨勢，人工智慧可成為人類的最強邏輯左腦，協助人類採取最佳的智慧決策，以台灣的養殖漁業為例，面臨小農結構人力不足、新技術導入成本高等痛點，在經濟部與農委會計畫支持下，讓智慧養殖場的AI結合智慧漁民的HI，打造智慧化監控、精準化生產之能力，協助養殖漁業數位轉型。

蘇偉仁指出，「數位分身技術應用在農業上，協助小農經驗數位化積累，並透過群體經驗與人工智慧交互作用，精進農業技藝，解決農業智慧化最大挑戰」。

目前農業雖已有許多IoT大數據，但環境藏有太多不確定因素，如氣候變遷、作物成長表現、水質變化等，縱使具備大數據但仍得依靠農民自身經驗來判斷下一步種植、養殖行為，高度倚賴農民個別經驗，不僅無法穩定供應一定品質、數量的作物，少子化的狀況下，也面臨到傳承接班的問題。

「智慧農業數位分身」技術，農民可以依據經驗及現場觀察，選擇設備參數的修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳的判斷。數位分身技術裡，AI也會動態學習農民的經驗、知識，進而達到協同運作、決策優化的效果。