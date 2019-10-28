夜市抵用券受歡迎 消費效益上看5億元

2019-10-28 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 /台北即時報導



行政院力促進國內消費措施有成，根據政委龔明鑫今（28）日統計指出，目前夜市抵用券經濟部第一波發給旅宿業有580萬張，其中旅宿業已發給旅客182萬張，已收回的有47萬張，其中以東區使用數量為最、南區次之，未來第二波預估還會再發出400萬張，整體數量上看近1,000萬張，預估可帶動經濟效益最高達5億元。

龔明鑫表示，經濟部配合「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」第二波加碼方案，推出自由行旅客只要參加與交通部觀光局合作的旅宿業者，除了可獲得1,000元住宿折價券，自9月16日起，經濟部也對每房發放200元夜市抵用券，為四張面額50元的抵用券。

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龔明鑫表示，統計至目前，夜市券已經收回47萬張，若以分區排名，東區以19萬張居冠、南區14.6萬張次之，中區則為7.1萬張、北區有6.3萬張。他補充，陸客限縮來台後，以東南部受到衝擊較大，本次夜市抵用券在東、南區發揮最大效益，與政策方向及目標符合。

龔明鑫表示，在個別夜市中，東區的花蓮東大門夜市以10萬張最多，其他依序為嘉義文化路夜市、台南花園夜市、宜蘭羅東夜市、台中逢甲夜市、台東觀光夜市、高雄六合夜市、台北寧夏、宜蘭東門、基隆廟口及愛四路夜市等，也都是高人氣指標。