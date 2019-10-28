塗銷抵押浪擲4億？ 黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



黃國昌痛批土地銀行抵押品鑑價不實，致虧空4億多納稅人血汗錢。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 土地銀行抵押品鑑價不實，導致虧空4億多納稅人血汗錢？立法院28日召開財政委員會立委黃國昌表示，慶陽承包海科館跟土銀聯貸借了4億多，現在錢拿不回來，當初告訴大家說借款拿慶陽公司的地上權擔保，貸款不還錢就會拍賣抵押物，但土銀為何沒有把抵押標的物賣掉？

「因為他們不敢實行，到時沒人買價值是零，擔保品的價值如果被質疑，就表示當初的鑑價有問題。」黃國昌說，而海科館要去告慶陽公司，要把地上權塗銷掉，但它是抵押權擔保的標的物，地上權沒了、土銀的抵押權也就沒有了，以債權銀行的角度，把抵押標的物「滅屍」掉，銀行的擔保落空要怎麼跟股東交代？土地銀行100%國營，虧空就是浪費納稅人的錢，應該提出說法？

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土銀董座難辯駁

立委黃國昌質詢，土銀作為聯貸的主辦行，土銀的立場是什麼？贊成把自己抵押權的標的物地上權塗銷掉嗎？土地銀行董事長黃伯川說不方便表示，黃國昌問，「什麼叫不方便在這邊表示？這是全體納稅人共同的權益耶！土地銀行做了這個決議後，等於昭告以後把東西抵押給土地銀行，都可比照辦理把抵押權塗銷掉嗎？」

黃國昌又說，海科館如果要去告慶陽公司，慶陽公司不會出庭，「就像土銀在告慶陽要4億多的時候，慶陽公司也沒有出庭。只拿照片當勝訴判決，兵不血刃、沒人抵擋。」但對地上權有直接財產利害關係的，就是土地銀行，「你們兵不血刃讓對方把抵押品塗銷掉，自己消極不參加訴訟，這個事情的責任是你要扛嗎？」

土地銀行董事長黃伯川（右）說，責任歸屬要經過銀行團做決議，11月12日之後才能確定。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

黃伯川說，這個要經過銀行團做決議，11月12日之後才能確定。黃國昌提醒土地銀行，土銀股東就是全體納稅人，放了4億多出去只拿1萬多回來，「其他人可以比照辦理嗎？我知道這不是在你任內發生的事情，但後續的處理你就要扛起責任。」

慶陽詐貸案

慶陽海洋企業2012年起承包海科館興建海洋生態館（簡稱水族館）BOT案，2013年9月申請聯貸通過，土地銀行為首承辦，還有高雄銀行、新光銀行、合作金庫、農業金庫。

陳慶男拒認涉犯詐貸，但檢警查出他2015、2016年間指示員工製作不實工作進度圖及證明書，供建築事務所人員簽核，再由慶陽持向銀行申請核撥貸款，3次共獲3億多元，認定陳慶男涉犯銀行法詐欺銀行罪、偽造文書罪。

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