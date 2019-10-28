台中電廠放流水超標挨罰 台電批：為罰而罰

2019-10-28 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



台中電廠放流水硼超標，台中市府今天對外宣布，開罰6000萬元。台電表示， 1至4號機及9至10號機尚未正式收到檢測結果，且未依法給台電提出陳述意見書的機會，不解為何中市府即逕行宣布裁罰4000萬元；至於5至8號機的裁罰2000萬元，則尊重市政府的裁罰權。

針對5至8號機放流水硼超標，台電表示，已積極採取必要改善措施：包括加速執行興建中的新廢水處理場、自主減產50%，其他機組放流水目前也已暫不排放。希望減少廢水產生，透過「源頭進行製程循環」方式，新廢水場未完成前廢水暫不外排。

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對於台中市環保局再度進廠針對第1至4號機與第9、第10號機抽檢放流水，並於今日宣布裁罰4000萬元。台電表示，中火尚未正式收到10月24日的抽檢檢測結果，中市府即召開記者會對外宣布用最高額的4000萬裁罰，沒有給予陳述意見的機會，台電將在收到裁罰通知、了解裁罰內容後，不排除提起行政救濟。

台電強調，台中市府在新廢水處理場的興建期間，一再抽檢以確保持續獲取放流水「超標」結果，台電深感無奈，懷疑台中市政府的動作是為罰而罰，恐怕不是以改善水汙為目的。

台電表示，歷經可行性評估、工研院模場試驗(Pilot test)等過程，今年9月底已完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬的改善工程，目前正如火如荼地趕工中，預計12月可開始試運轉，完工後放流水即可達標。

台電說明，新建廢水處理場的水汙染防治措施變更預定10月底提出申請，懇請市府協助盡早核發，以利新廢水處理場順利如期運轉，台中市府若可加速審查水汙染防治措施許可，台電亦能早日完成新廢水處理場，讓台中電廠放流水能符合法規要求。