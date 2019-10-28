環團失望：中火停機才能減空汙

2019-10-28 13:56 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中火力電廠3座放流水口都超標，台中市環保局今天公布裁罰結果，中火逃過停機處分，收到3張2000萬元最高罰金的罰單。環保團體表示失望，主婦聯盟台中分會執委許心欣說，環保局讓人失望，只有勒令停機才能減緩台中市秋冬季的空汙問題，重罰只是把錢從政府左邊口袋換到右邊口袋，對人民沒有幫助。

許心欣說，台中生煤管制條例中，要求中火在4年內要落實減煤4成（全年1104萬公噸）規定，期限在明年1月26日到期，市府應該落實法條規定，但依照目前中火的生煤使用量，可能到11月就會達到1104萬公噸的標準。

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許心欣說，環保局對減煤4成的期限，要求自明年起開始，與環團對法條的認知不同，如果屆時市府沒有把關，環團認為環保局執法不力，將提起訴訟控告環保局瀆職。