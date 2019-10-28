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排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53聯合報 記者黃寅／即時報導

台中火力電廠放流水多次超標，市府繼今年3月開罰最高罰則2000萬元後，今天再度宣布，中火3座放流水排放口被驗出硼超標，將再開出6000萬元罰單。台電上午回應指出，市府在新廢水處理場未完成前抽檢放流水，得到放流水超標的結果，「是為罰而罰，恐怕不是以改善水污為目的」台電深感無奈，不排除提起行政救濟。

台電上午指出，3組機組的放流口，9月19日5至8號機的裁罰2000萬元，台電尊重市政府的裁罰權，但1至4號機及9至10號機尚未正式收到檢測結果，且未依法給台電提出陳述意見書的機會，對此感到不解。

5至8號機放流水硼超標，台電採取必要改善措施如下：

1.加速執行興建中的新廢水處理場，徹底解決放流水問題。

2.自主減產50%，減少廢水產生，並透過「源頭進行製程循環」方式；新廢水場未完成前廢水暫不外排。

其他1至4號機及9至10號機機組放流水目前亦已暫不排放，但因涉及全廠製程之調整及機組調度的問題，是否可持續辦理，尚在研議中。

台電指出，台中市府尚未針對第5至8號機放流水超標作出裁罰前，環保局24日即再度進廠針對第1至4號機與第9、第10號機抽檢放流水，並於今日宣布裁罰4000萬元，沒有給予台電陳述意見的機會，台電對此表示遺憾，不排除提起行政救濟。

台電指出，4月硝酸鹽氮超標時，台中電廠除提送短期改善計畫外，也一併向台中市府環保局提送新建廢水處理場的中長期改善計畫，並經市府專家委員給予指導意見。因此，在新廢水處理場未完成前，不論是9月19日或是本月24日，台中市府抽檢放流水，得到放流水超標的結果，相信必然在市府意料之內。對此，台電除感到無奈之外，也讓人懷疑台中市政府的動作，是為罰而罰，恐怕不是以改善水污為目的。

台電今天除了再度對於放流水「硼」超標表示抱歉之外，也說明新放流水標準106年公布之前，台電已著手規劃因應，歷經可行性評估、工研院模場試驗(Pilot test)等過程，今年9月底已完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬的改善工程，目前正如火如荼地趕工中，預計12月可開始試運轉，完工後放流水即可達標。

台中火力電廠放流水多次超標，市府繼今年3月開罰最高罰則2000萬元後，今天再度宣...
台中火力電廠放流水多次超標，市府繼今年3月開罰最高罰則2000萬元後，今天再度宣布，中火3座放流水排放口被驗出硼超標，將再開出6000萬元罰單。記者黃寅／攝影
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