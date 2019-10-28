中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



台中火力電廠放流水多次超標，台中市政府今（28）日總計開出6,000萬元罰單。對此，經濟部次長曾文生今日表示，事業單位如果汙染防治做得不夠好，行政機關有一定裁罰，事業單位就要虛心檢討。台電表示，不解市府為何跳過程序，逕行宣布裁罰6,000萬元，也讓人懷疑台中市政府的動作，是為罰而罰，恐怕不是以改善水污為目的。

針對台中電廠放流水硼超標，台電表示，台電感到抱歉會虛心檢討，但台中市府今（28）日對外宣布，開罰6,000萬元，台電表示對於1~4號機及9~10號機尚未正式收到檢測結果，且未依法給台電提出陳述意見書的機會，中市府即逕行宣布裁罰4,000萬元，台電感到不解，後續將於正式收到裁罰通知，了解裁罰內容後，不排除提起行政救濟。但，對於5至8號機的裁罰2,000萬元，台電尊重市政府的裁罰權。

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曾文生並進一步指出，無論是空汙還是水汙，經濟部和台電都持續有在跟台中市政府進行溝通，台中火力發電廠的汙染防治設備也正加緊趕工中，預計12月初就會全部完成。

此外，曾文生也進一步指出，中火10部機組興建已有一段時間，但改變方向也已經啟動，包括加強投資天燃氣機組，將送環評會大會討論，而大方向已確定是減媒並增加天然氣，台電也已經往這個方向走，只是做一些調整和轉型，都需要一定時間，對此，經濟部也已要求台電必須加快速度。

曾文生強調，經濟部將持續跟台中市政府溝通，短期之內中火將透過機組調度再進一步減媒，中長程計畫重點則是在機組的替換與更新，但供電穩定仍是前提和最基本的需要。

台電今日除了再度對於放流水「硼」超標表示抱歉之外，也說明新放流水標準106年公布之前，台電已著手規劃因應，歷經可行性評估、工研院模場試驗（Pilot test）等過程，今年9月底已完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬的改善工程，目前正如火如荼地趕工中，預計12月可開始試運轉，完工後放流水即可達標。