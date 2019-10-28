F-16V軍購加上高鐵延伸 立委：債留子孫3,500億元
2019-10-28 11:04
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
F-16V軍購特別條例草案預計將在明天立法院院會三讀通過，國民黨立委賴士葆今（28）日上午在財委會表示，軍機採購、高鐵南延屏東以及北宜高鐵，總計要花4,000億元，政府為了開支票，將債留子孫3,500億元。
賴士葆表示，立法院會明天院預計會通過2,500億元軍機採購特別條例，因為要增加國家安全，朝野沒有太大異議，沒有人會反對，但他問財政部長蘇建榮，錢從哪裡來？
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蘇建榮表示，根據主計總處規劃，一部分用歲計賸餘，一部分舉債，但大部分要靠舉債，歲計賸餘用於軍機採購約150億元左右，但是舉債分年不是一次完成。
賴士葆問，一年歲計賸餘大概多少？蘇建榮表示，500多億元。
賴士葆說，軍機採購2,500億元，高鐵南延屏東550多億元，北宜高鐵900多億元，總計4,000億元，但是歲計剩餘只有500億元，其他的3,500億元全部靠舉債，就是要債留子孫嗎？
蘇建榮表示，這要看狀況。
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