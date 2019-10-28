親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

F-16V軍購加上高鐵延伸 立委：債留子孫3,500億元

2019-10-28 11:04經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

F-16V軍購特別條例草案預計將在明天立法院院會三讀通過，國民黨立委賴士葆今（28）日上午在財委會表示，軍機採購、高鐵南延屏東以及北宜高鐵，總計要花4,000億元，政府為了開支票，將債留子孫3,500億元。

賴士葆表示，立法院會明天院預計會通過2,500億元軍機採購特別條例，因為要增加國家安全，朝野沒有太大異議，沒有人會反對，但他問財政部長蘇建榮，錢從哪裡來？

蘇建榮表示，根據主計總處規劃，一部分用歲計賸餘，一部分舉債，但大部分要靠舉債，歲計賸餘用於軍機採購約150億元左右，但是舉債分年不是一次完成。

賴士葆問，一年歲計賸餘大概多少？蘇建榮表示，500多億元。

賴士葆說，軍機採購2,500億元，高鐵南延屏東550多億元，北宜高鐵900多億元，總計4,000億元，但是歲計剩餘只有500億元，其他的3,500億元全部靠舉債，就是要債留子孫嗎？

蘇建榮表示，這要看狀況。

賴士葆高鐵立法院
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-28 08:49

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:54

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

財經觀點／邊境市場 低利率時代不可忽視

2019-10-28 00:03

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

三個新思維 因應貨幣政策變局

2019-10-27 23:15

到底有多少同性伴侶共組家庭？主計總處迂迴調查

2019-10-27 12:34

國際生醫加速器 將培植八新創

2019-10-26 23:49

國家生技園區 助攻世界盃

2019-10-26 23:26

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／大馬底子硬 東方矽谷磁吸資金

2019-10-26 23:16

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／投資環境 兩好兩壞

2019-10-26 23:13

台商第四波大遷徙 馬來西亞篇／搶藥妝商機 拚「清真認證」

2019-10-26 23:13

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

到底有多少同性伴侶共組家庭？主計總處迂迴調查

2019-10-27 12:34

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

張忠謀將參加運動會 台積電ADR先創新高

2019-10-28 09:23

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top