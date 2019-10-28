中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



中火因廢水硼超標24倍，恐遭台中市政府重罰或勒令停工，據傳今（28）日台中市政府就會公布裁罰結果，台電不排除遭重罰2,000萬元，甚至5~8號機組還極有可能進一步遭勒令停工。經濟部次長曾文生表示，若秋冬4部機組遭停工，將影響備轉容量率約7%，對供電穩定確實會有一定程度的影響。

針對台中電廠放流水排放超標，台電強調，除了持續強化空汙改善同時，也將於年底前新建完成廢水處理廠，全面提升廢水處理能力，以符合新放流水標準。

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目前中火廢水處理廠「除硼處理工程」，預計10月底完成土木工程、設備安裝預計於11月底完成，依時程推估，12月初可開始進行廢水處理功能測試，預定12月底上線處理，為確保中火的廢水處理廠改善措施能於今年底完成。

曾文生並進一步指出，無論是空汙還是水汙，經濟部和台電都持續有在跟台中市政府進行溝通，台中火力發電廠的汙染防治設備也正加緊趕工中，預計12月初就會全部完成。

曾文生表示，事業單位如果汙染防治做得不夠好，行政機關有一定裁罰，事業單位就要虛心檢討，至於中火機組若遭停工的影響程度為何？曾文生表示，那得視停工範圍如何？但台電勢必在整個電力穩定供應上，做出更大努力。

此外，曾文生也進一步指出，中火10部機組興建已有一段時間，但改變方向也已經啟動，包括加強投資天燃氣機組，將送環評會大會討論，而大方向已確定是減媒並增加天然氣，台電也已經往這個方向走，只是做一些調整和轉型，都需要一定時間，對此，經濟部也已要求台電必須加快速度。