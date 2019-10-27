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併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

立法院今年6月三讀通過《產業創新條例》修正案，納入智慧機械5G投資抵減。資誠聯合會計師事務所提出三大提醒，第一，併用未分配盈餘實質投資稅基減除，省稅效果可達投資金額10%；第二，兩抵減方式擇定後不得變更；第三，設備三年內不得轉移或作他用。

為了鼓勵企業投資智慧機械及5G，經濟部增訂產創條例第10條之1，納入投資智慧機械、5G設備年限分別為三年、四年的短期投資抵減優惠措施，當年度支出金額達新台幣100萬元至10億元以下者，可在應納營所稅額30%內享抵減優惠。

而抵減方式有兩種，第一種是當年度支出金額5%，抵減當年度稅額；第二種是當年度支出金額3%，自當年度起三年內抵減各年度稅額。

資誠表示，經濟部近日已發布投資智慧機械及5G系統抵減辦法，有意適用這項投資抵減的企業要注意相關時程，且購置的智慧機械必須是全新的，包括購買價款、運費、保險費及自行製造的生產成本，都可視為支出項目。

資誠提出三大提醒。首先，智慧機械及5G投資抵減可與「未分配盈餘實質投資稅基減除」併用。若以支出金額5%抵減稅額，再併用未分配盈餘實質投資免加徵5%營所稅，合計等於可達投資金額10%的省稅效果。

不過，若依其他法令享有租稅優惠者，就不得重複適用，例如《境外資金匯回管理運用及課稅條例》中的租稅優惠就無法併用。

其次，資誠提醒，申請投抵一年僅限一次，必須在隔年的1月1日到5月31日間申辦，且兩種抵減方式一旦選定後就不得變更，並以不超過當年度應納營所稅額30%為限。

第三，資誠表示，設備安裝地點必須在公司生產場所或營業處所，除非因行業特性需安裝在特定處所。若在購置三年內轉借、出租、報廢等或變更使用目的者，就要補繳已抵減的所得稅款並加計利息。

立法院今年6月三讀通過《產業創新條例》修正案，納入智慧機械及5G投資抵減。 圖／...
立法院今年6月三讀通過《產業創新條例》修正案，納入智慧機械及5G投資抵減。 圖／聯合報系資料照片
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