到底有多少同性伴侶共組家庭？主計總處迂迴調查

2019-10-27 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



主計總處傾向不直調查，而是以迂迴的方式，透過性別、婚姻關係以及與戶長關係推估，了解國內有多少「同性家庭」。示意圖／本報資料照片 分享 facebook 行政院主計總處將於明年9月辦理10年一度的人口及住宅普查，外界關切的「同婚家庭」，主計總處傾向不直調查，而是以迂迴的方式，透過性別、婚姻關係以及與戶長關係推估，了解國內有多少「同性家庭」。

人口及住宅普查為主計總處三大普查之一，主要內容包括「住宅」、「住戶」以及「常住人口」三大項；每一大象下個有三到14不等題目。

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同婚如果有列入會是在「常住人口」項目之下的「婚姻狀況」；根據歷次普查常住人口婚姻狀況可分為「未婚」、「有配偶或同居」、「已離婚或分居 」以及「配偶死亡」等，並未包括同性婚姻。

我國為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，到底國內有多少同性家庭是各界關注的焦點，也是讓這次主計總處考慮將同性婚姻納入普查的重要因素，但最後是否納入同性婚姻調查，據了解主計總處內部尚未定案，主要的原因是同性婚姻涉及高度隱私，受訪家庭不一定會如實回答，主計總處對於取得資料的可信度有所保留。

主計總處官員表示，由於同性婚姻已經可以合法登記，要了解國內有多少同婚家庭從戶政資料上取得並不困難，就社會結構的改變，和掌握社會脈動的情況下，大家或許更想知道的是共組家庭，但未必登記結婚的同性伴侶有多少？因為這個無法從戶政資料取得，因此可以藉由人口及住宅普查了解。

但由於普查是以問卷的方式進行，涉及到問卷設計型式，以及調查人員的詢問技巧，也擔心因為問題較為隱私，可能激怒受訪者，甚至危及調查人員的人身安全，官員坦承「難度有點高」，目前審慎評估要以迂迴調查方式進行 。