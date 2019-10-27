加油趁今天！ 明起汽、柴油調漲0.1元
2019-10-27 12:16
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
台灣中油公司今天宣布，自明天凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。
中油表示，受到美中兩國擬簽署象徵妥協意義的初步貿易協議與美國原油庫存意外下降等因素影響，本周國際油價上揚。
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本周調價指標7D3B週均價為每桶60.24美元，較前周59.40美元上漲0.84美元，新台幣兌美元匯率升值0.069元，國內油價依公式計算漲幅為0.95％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。
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