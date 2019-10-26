產業籲核二核三延役 政府信心喊話：備用容量率15%以上
2019-10-26 16:46
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
行政院副院長陳其邁今天到台中，參加中華民國工商協進會中部工商午餐會，與20多名中部工商團體、企業代表交流。中華民國工商協進會理事長林伯豐說，為避免造成缺電危機，建議政府重新研議核二、核三延役事宜，配合綠電的陸續建置與循環經濟發展，以穩定供電，並有效降低碳排。陳其邁向在場企業保證，國內電力「備用容量率」，政府會維持在15%以上。
陳其邁說，午餐會主要是行政院為展現拚經濟決心，定期跟企業界交流，協助解決經營的瓶頸，或是對於解決五缺的相關措施與企業交換意見。行政院關心產業用電需求，國內電力「備轉容量率」維持在10%到15%水準，他向在場企業保證，台電「備用容量率」，政府會維持在15%以上。對於產業缺地涉及環評問題，今天現場邀集環保署副署長蔡鴻德等人到場協助產業解決用地問題。
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林伯豐說，雖然美中貿易戰出現緩和跡象，但短時間不會平息，加上美歐及日韓貿易衝突、英國脫歐在即等，間接影響我國出口表現，我國今年1到9月衰退2.5%，盼政府協助企業轉型升級、拓展外銷。
林伯豐指出，為了吸引更多台商回台，建議政府第一協助企業找地，例如彰化二林精密機械產業園區環評從103年進入二階段環評，歷經6年初審階段，對於有擴廠需求廠商緩不濟急；第二電力供應，建議政府重新研議核二、核三延役事宜，配合綠電的陸續建置與循環經濟發展，以穩定供電，並有效降低碳排， 並建議政府透過補助等鼓勵企業節能減碳；第三，持續進行稅制改革。他也建議，政府檢討一例一休，依產業特性給予不同彈性。
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