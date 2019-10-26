陳其邁與工商界搏感情 強調政府拚經濟決心

2019-10-26 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



行政院副院長陳其邁（左）今天中午在台中參加中華民國工商協進會「中部工商午餐會」，向在場企業保證，國內電力「備用容量率」會維持在15%以上。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

行政院副院長陳其邁今（26）日率領相關部會，出席在台中市舉辦的工商協進會中部工商午餐會座談會，除聽取協進會成員向政府提出的建言，也藉由座談會互動，促進產業界與政府單位間的溝通，積極建構友善的投資與經商環境，讓企業安心打拼，創造更多投資與就業機會。

今日的座談會是陳其邁與工商協進會理事長林伯豐共同主持，陳其邁指出，今年5月21日工商協進會向行政院長蘇貞昌所提各項建議，政府相當重視且已逐一落實推動中，如已完成「印花稅法」廢止案，送請立法院審議中，並列為立法院本會期最優先法案、擴大產創條例之租稅優惠適用，延長租稅優惠十年。

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另外，提供境外資金匯回之租稅優惠部分，提供業者可享第一年8%、第二年10%優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半，該條例子法「境外資金匯回投資產業辦法」，亦於8月15日正式施行。

他指出，提供產業穩定電力部分，目前我國備用容量率幾乎天天都有10%以上，未來政府也已規劃各項因應措施，讓備用容量率維持15%以上，另外如加強查緝跨境電商之貨品輸入、擴大數位存款帳戶之開戶驗證機制案，都已見具體進度與成效，顯示政府拚經濟決心。

陳其邁還說，加速投資環境優化部分，政府積極提供穩定、充裕的水電土地等生產要素，其中為滿足產業用地需求，目前已盤點出1,800多公頃土地，可在三年內陸續釋出提供廠商使用，供水的部分，政府透過開源、節流、調度及備援等四大對策來穩定供水，可確保民生及工業用水供應無虞。

陳其邁強調，推動租稅改革部分，政府推動減徵大貨車及大客車的貨物稅額度，由5萬元大幅提高到最高40萬元，而民眾購買節能家電，每台最高可減徵2,000元；個人綜合所得稅率也由45%調降為40%。

提升人力質量部分，教育部配合政府產業政策，以專案方式辦理各項人才培育，以就業銜接為導向；國發會則推動「外國專業人才延攬及僱用法」，及研擬「新經濟移民法」，送請立法院審議中，將可為經濟帶來正面效益。另外，推動產業創新與數位經濟發展與排除法令障礙部分也有諸多具體成效。

陳其邁說，今年8月主計總處上修今年經濟成長率為2.46%，明年更可望增至2.58%，國際研調機構IHS Markit更預估台灣今年經濟成長率將居亞洲四小龍之首，另外，今年所公布的世界經濟論壇（WEF），台灣跟美國、德國、瑞士並列四大新創國，顯示近幾年來，政府積極推動各項改革與建設，大力招商引資，進行租稅改革，致力產業創新，推動法規鬆綁，並拓展全球布局，活絡經濟發展，獲得國內企業與國際機構的肯定。